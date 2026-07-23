Один из самых сбалансированных e-MTB для российских трейлов — Levo SL 2 Alloy: 50 Нм, 320 Вт·ч, геометрия под рост, 356 км пробега

Specialized Turbo Levo SL 2 Alloy: легкий e-MTB с мотором SL 1.2 и подвеской Fox

Specialized Turbo Levo SL 2 Alloy - это e-MTB, который выделяется малым весом, современной геометрией и плавной работой мотора. Модель уже доступна в Москве и может заинтересовать тех, кто ищет универсальный электровелосипед для трейлов.

Specialized Turbo Levo SL 2 Alloy - это e-MTB, который выделяется малым весом, современной геометрией и плавной работой мотора. Модель уже доступна в Москве и может заинтересовать тех, кто ищет универсальный электровелосипед для трейлов.

Specialized Turbo Levo SL 2 Alloy – заметная новинка на рынке электровелосипедов в России. Этот велосипед сочетает лёгкую алюминиевую раму, современную геометрию и подвеску Fox, что делает его интересным выбором для тех, кто ищет баланс между классическим трейловым байком и возможностями электровелосипеда.

В России уже можно найти экземпляры со средним пробегом – например, рассматриваемая модель прошла всего 356 км и находится в идеальном состоянии, это говорит о качестве модели. Размер S3 (M) подходит для большинства райдеров среднего роста, вес байка составляет 20,2 кг. Levo SL 2 выгодно выделяется на фоне многих тяжёлых электровелосипедов. Благодаря встроенной батарее Specialized SL1-320 на 320 Вт·ч и мотору Specialized SL 1.2 байк воспринимается почти как обычный горный велосипед, но с плавной и естественной поддержкой на подъёмах.

Особое внимание уделено настройке геометрии: регулируемый угол рулевой колонки и высота каретки позволяют адаптировать велосипед под индивидуальный стиль катания. Совместимость с колёсами 27,5" и 29" даёт возможность для апгрейда. Подвеска Fox 36 Rhythm (160 мм) и задний амортизатор Fox Float X Performance обеспечивают уверенность на самых разных трейлах.

Электросистема построена на моторе Specialized 1.2 SL Custom RX Trail Tuned (50 Н·м, 320 Вт), который отличается плавной тягой без рывков. Управление осуществляется через дисплей Specialized MasterMind TCU с поддержкой MicroTune, ANT+ и Bluetooth. Зарядное устройство и доступ к фирменному приложению входят в комплект.

Трансмиссия SRAM NX Eagle на 12 скоростей, мощные 4-поршневые тормоза SRAM Code R с роторами 200 мм, обода Specialized из сплава (30 мм, готовы к бескамерному использованию), втулки на промышленных подшипниках и покрышки Butcher GRID TRAIL T9 (29×2,3") спереди и Eliminator GRID TRAIL T7 (27,5×2,3") сзади – всё это обеспечивает универсальность и надёжность в любых условиях.

Встроенный мультитул SWAT CC Tool в рулевой колонке – приятный бонус для тех, кто ценит практичность. Велосипед продаётся без педалей, однако для гарантийного обслуживания необходима регистрация в приложении. Доставка по России возможна в надёжной упаковке через СДЭК или другие транспортные компании.

Specialized Turbo Levo SL 2 Alloy – это не просто очередной электрический горный велосипед, а пример того, как современные технологии и грамотная инженерия могут изменить представление о возможностях электровелосипедов. Для российского рынка это особенно актуально, учитывая сложную логистику и требования к сервису. Модель станет отличным выбором для тех, кто ценит универсальность, надёжность и комфорт на трейлах.

На фоне растущего интереса к электровелосипедам в России Specialized Turbo Levo SL 2 Alloy выглядит как один из самых сбалансированных вариантов для трейлового катания. Его лёгкость, настраиваемая геометрия и продуманная электросистема делают модель подходящей как для опытных райдеров, так и для новичков. При этом интерес к культовым моделям на российском рынке сохраняется – например, по мере того как наблюдается спрос на уникальные транспортные решения, подобный феномену ВАЗ-2107, такие велосипеды только укрепляют свои позиции: подробности о влиянии классических моделей на автокультуру .