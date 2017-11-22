22 ноября 2017, 11:21

Специальная версия «Буханки» нашла своего победителя в скейтбординге

На этапе Кубка мира по скейтбордингу в Москве определился первый в истории чемпион России по этому молодому олимпийскому виду спорта. Победителем соревнований стал Дмитрий Двойнишников из Санкт-Петербурга.
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Специальная версия «Буханки» нашла своего победителя в скейтбординге УАЗ

Нашему земляку повезло: наряду с почетным титулом спортсмен получил подарок – УАЗ «Комби». «Буханка», специально кастомизированная стрит-арт художником, привела Дмитрия в полный восторг. 

Спецверсия внедорожника и впрямь хороша (см. фото): оригинальный рисунок на кузове,  собственный логотип, багажник на крышу, лестница и специальная обивка салона. Более детальная информация появится позднее.

Дмитрий Рыков, руководитель департамента маркетинга ООО «УАЗ»: «Бренд всегда поддерживает спорт и активный образ жизни. Надеемся, что наше сотрудничество с Федерацией скейтбординга России только начинается. «Буханка» - не просто особенный автомобиль для огромного сообщества скейтбордистов, но и часть образа жизни. Спортсмены любят и ценят культовую машину. Принято решение в 2018 году представить новую специальную версию «Буханки» для скейтбордистов».

Как все мы знаем, производство обновленного семейства коммерческих автомобилей стартовало в 2016-м. На рынке классическая коммерческая линейка УАЗ представлена в обширном количестве модификаций: «Бортовой автомобиль», «Фермер», «Комби», «Автобус», «Остекленный фургон»,  автомобили с надстройками и спецавтомобили.

На сегодняшний день начальная стоимость базовой версии остекленного фургона УАЗ составляет 619 990 рублей.

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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
| Кому: дмитрий Потому что он у вас не герметичный. Вначале напускал воду, потом она замерзла, когда лед убрали опять проявилась не герметичность ввиду чего и начало стрелять. | Кому: dino29 Данный автомобиль уже явно устарел, и я даже не говорю об этих б.у. экземплярах, проблем по которым хватает ...
Петрович
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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Специальная версия «Буханки» нашла своего победителя в скейтбординге
Нашему земляку повезло: наряду с почетным титулом спортсмен получил подарок – УАЗ «Комби». «Буханка», специально кастомизированная стрит-арт художником, привела Дмитрия в полный восторг.  Спецверсия внедорожника и впрямь хороша (см. фото): оригинальный рисунок на кузове,  собственный логотип, багажник на крышу, лестница и специальная обивка салона. Более детальная информация появится позднее. Дмитрий Рыков, руководитель департамента маркетинга ООО «УАЗ»: «Бренд всегда поддерживает спорт и активный образ жизни. Надеемся, что наше сотрудничество с Федерацией скейтбординга России только начинается. «Буханка» - не просто особенный автомобиль для огромного сообщества скейтбордистов, но и часть образа жизни. Спортсмены любят и ценят культовую машину. Принято решение в 2018 году представить новую специальную версию «Буханки» для скейтбордистов».Как все мы знаем, производство обновленного семейства коммерческих автомобилей стартовало в 2016-м. На рынке классическая коммерческая линейка УАЗ представлена в обширном количестве модификаций: «Бортовой автомобиль», «Фермер», «Комби», «Автобус», «Остекленный фургон»,  автомобили с надстройками и спецавтомобили. На сегодняшний день начальная стоимость базовой версии остекленного фургона УАЗ составляет 619 990 рублей.
2017-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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