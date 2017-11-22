Специальная версия «Буханки» нашла своего победителя в скейтбординге
Нашему земляку повезло: наряду с почетным титулом спортсмен получил подарок – УАЗ «Комби». «Буханка», специально кастомизированная стрит-арт художником, привела Дмитрия в полный восторг.
Спецверсия внедорожника и впрямь хороша (см. фото): оригинальный рисунок на кузове, собственный логотип, багажник на крышу, лестница и специальная обивка салона. Более детальная информация появится позднее.
Дмитрий Рыков, руководитель департамента маркетинга ООО «УАЗ»: «Бренд всегда поддерживает спорт и активный образ жизни. Надеемся, что наше сотрудничество с Федерацией скейтбординга России только начинается. «Буханка» - не просто особенный автомобиль для огромного сообщества скейтбордистов, но и часть образа жизни. Спортсмены любят и ценят культовую машину. Принято решение в 2018 году представить новую специальную версию «Буханки» для скейтбордистов».
Как все мы знаем, производство обновленного семейства коммерческих автомобилей стартовало в 2016-м. На рынке классическая коммерческая линейка УАЗ представлена в обширном количестве модификаций: «Бортовой автомобиль», «Фермер», «Комби», «Автобус», «Остекленный фургон», автомобили с надстройками и спецавтомобили.
На сегодняшний день начальная стоимость базовой версии остекленного фургона УАЗ составляет 619 990 рублей.
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