22 ноября 2017, 17:38

Специальный КрАЗ получил кран-манипулятор

На Кременчугском автозаводе (Украина) готов очередной спецавтомобиль повышенной проходимости КрАЗ-5233ВЕ, предназначенный для отправки зарубежному заказчику.
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Бортовой грузовик, на базе которого создана ремонтная техничка, ориентирован на перевозку различных грузов, бригад обслуживания, и может быть использован в качестве тягача для буксировки прицепа по всем видам дорог и в условиях полного бездорожья.

Двигатель 4-тактный дизельный мощностью 380 л.с. Сцепление однодисковое, сухое, коробка передач механическая 9-ступенчатая двухдиапазонная.

КрАЗ-5233ВЕ собран с учетом индивидуальных бизнес-потребностей заказчика, для чего оборудован 4-дверной 7-местной кабиной, железным кузовом измененной конструкции с откидным задним бортом.

По требованию заказчика произведена установка крана-манипулятора с максимальным вылетом стрелы – 8,2 метра; грузоподъёмностью: на максимальной вылете – 1 120 кг; минимальном вылете – 5 580 кг; грузовым моментом – 93,5 кНм; углом поворота колонны – 400 градусов.

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Специальный КрАЗ получил кран-манипулятор
Бортовой грузовик, на базе которого создана ремонтная техничка, ориентирован на перевозку различных грузов, бригад обслуживания, и может быть использован в качестве тягача для буксировки прицепа по всем видам дорог и в условиях полного бездорожья. Двигатель 4-тактный дизельный мощностью 380 л.с. Сцепление однодисковое, сухое, коробка передач механическая 9-ступенчатая двухдиапазонная.КрАЗ-5233ВЕ собран с учетом индивидуальных бизнес-потребностей заказчика, для чего оборудован 4-дверной 7-местной кабиной, железным кузовом измененной конструкции с откидным задним бортом. По требованию заказчика произведена установка крана-манипулятора с максимальным вылетом стрелы – 8,2 метра; грузоподъёмностью: на максимальной вылете – 1 120 кг; минимальном вылете – 5 580 кг; грузовым моментом – 93,5 кНм; углом поворота колонны – 400 градусов.
2017-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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