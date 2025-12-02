Итальянский эксклюзив для Европы: почему Америка снова осталась без уникальной Alfa Romeo

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 13:52

Alfa Romeo вновь удивляет поклонников лимитированной серией Quadrifoglio Collezione. Американские автолюбители не смогут купить этот автомобиль. Компания ограничила поставки только в Европу. Почему бренд не спешит радовать США новинками? Подробности в нашем материале.

Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo официально присутствует на рынке США, но назвать его ведущим игроком сложно. В Америке доступно всего три модели бренда: Tonale, Giulia и Stelvio. При этом компания не стремится активно продвигать свои автомобили или производить для американцев что-то по-настоящему особенное.

Каждый раз, когда Alfa Romeo анонсирует очередную лимитированную серию, становится ясно: большинство таких машин предназначены исключительно для Европы. Так произошло и с новой Quadrifoglio Collezione, которая вызвала немалый интерес у коллекционеров и поклонников марки, но в США официально продаваться не будет.

Quadrifoglio Collezione — это не просто очередная версия, а настоящий эксклюзив для ценителей итальянского стиля и динамики. Внешне автомобиль отличается особой отделкой, высокими элементами декора и фирменными деталями, которые подчеркивают его принадлежность к ограниченной серии. Внутри — премиальные материалы, продуманная эргономика и современные технологии, делающие каждую деталь особенной.

Alfa Romeo не планирует расширять географию продаж этой спецверсии. Причины таких решений кроются в особенностях американского рынка: спрос на аналогичные автомобили там невысокий, а затраты на сертификацию и логистику не рентабельные.

Для европейских клиентов Quadrifoglio Collezione — это шанс прикоснуться к настоящей автомобильной легенде. Ограниченная серия учитывает индивидуальность владельца и гарантирует, что такой автомобиль не встретится на дороге. В то же время американские фанаты Alfa Romeo обычно довольствуются серийными версиями, которые не всегда стандартно отражают весь потенциал марки.

Ситуация с Quadrifoglio Collezione очевидна благодаря неожиданностям Alfa Romeo: компания делает ставку на эксклюзивность и лояльную аудиторию в Европе, не пытаясь завоевать массовый рынок США. Возможно, в дальнейшем ситуация изменится, но пока автолюбителям останется лишь наблюдать за инновациями издалека и надеяться на появление каких-либо моделей в их стране.

Упомянутые марки: Alfa Romeo
