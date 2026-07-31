Suzuki Kuro Edition: эксклюзивный черный дизайн, гибридные моторы и рекордная гарантия 10 лет для Vitara и S-Cross

31 июля 2026, 18:40
Спецверсия Suzuki Kuro для Vitara и S-Cross: черный стиль и расширенная гарантия
Спецверсия Suzuki Kuro для Vitara и S-Cross: черный стиль и расширенная гарантия
Suzuki вывела на британский рынок ограниченную серию Vitara и S-Cross Kuro с акцентом на темный дизайн и расширенную гарантию. Новинка сочетает индивидуальность с практичностью, что особенно актуально на фоне растущего спроса на кроссоверы с уникальными опциями.
Автомобили ограниченных серий всегда вызывают интерес у автолюбителей, особенно если речь идет о популярных кроссоверах. Представленная в Великобритании спецверсия Suzuki Kuro для моделей Vitara и S-Cross выполнена в ярком черном стиле и имеет расширенную гарантию - 10 лет или 100 000 миль. Кто такой подход может привлечь тех, кто ищет не только индивидуальность, но и долгосрочную выгоду.
Название Куро, что по-японски означает «черный», полностью оправдывает себя: обе модели получили глянцевые черные элементы экстерьера, включая рейлинги, крышу, зеркала и ручки дверей. Передняя часть выступает черной решеткой радиатора, а сзади внимание привлекает спойлер и молдинги в том же стиле. 17-дюймовые черные диски подчеркивают спортивный характер, а у S-Cross дополнительно установлены светодиодные противотуманные фары.
В салоне Kuro-версии продолжаются темы темных оттенков: панели дверей, центральная консоль и приборная панель отделаны глянцевым черным пластиком, контрастная оранжевая прострочка включает динамики. Сиденья выполнены из хорошего кожзама и ткани, потолок - темный, что создает ощущение уюта и премиальности даже в версиях с базовыми комплектациями.
Техническая часть не менее интересна. Suzuki предлагает для Куро только электрифицированные моторы: мягкий гибрид 1.4 Boosterjet с 48-вольтовой системой (около 130 л.с. и 235 Нм) и полноценный гибрид 1.5 (113 л.с.), способный короткое время ездить на электротяге. Оба варианта доступны с передним приводом, а для тех, кто ценит уверенность на скользких дорогах, предусмотрена система полного привода ALLGRIP SELECT с режимами Lock и Snow.
Практичность не пострадала: объём багажника у Vitara Kuro с мягким гибридом — 375 литров, в гибридной версии чуть меньше — 289 литров. Буксировочные возможности остались на уровне стандартных моделей.
Электрифицированные моторы Suzuki соответствуют надежности и простоте обслуживания. Важно отметить, что Kuro Edition – это не просто визуальный апгрейд, а комплексное предложение для тех, кто ценит индивидуальность, практичность и долгосрочную выгоду.
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