Triumph Speed Twin 1200 TFC: лимитированный кастом с двигателем 1200 см³, титановым Akrapovic и подвеской Öhlins

16 июля 2026, 16:43
Speed Twin 1200 TFC: лимитированный мотоцикл Triumph с уникальными деталями
Speed Twin 1200 TFC: лимитированный мотоцикл Triumph с уникальными деталями
Triumph расширяет линейку эксклюзивных мотоциклов, выпуская Speed Twin 1200 TFC - модель, сочетающую редкие технические решения и премиальный дизайн. Новинка выделяется на фоне конкурентов и может изменить подход к кастомизации в сегменте.
Triumph продолжает активно развивать направление кастомных мотоциклов. Свежая новинка — Speed Twin 1200 TFC — стала уже пятым аппаратом в линейке Triumph Factory Custom. Эта серия стартовала в 2019 году и ориентирована на создание малотиражных моделей, в которых акцент сделан на индивидуальность и технические инновации. До появления Speed Twin 1200 TFC в коллекцию вошли Thruxton TFC, Rocket 3 TFC и две версии Bobber TFC. Каждая из этих моделей получила собственные уникальные инженерные и стилистические решения.
В основе новинки лежит шасси от модели Speed Twin 1200 RS. При этом инженеры сохранили ключевые несущие элементы без изменений. Стальная трубчатая рама с жёсткими опорами и алюминиевый двойной маятник обеспечивают высокую прочность и точную управляемость — это особенно важно при динамичной езде.
Главная техническая особенность мотоцикла — двухцилиндровый двигатель Bonneville объёмом 1200 см³ с жидкостным охлаждением. Его мощность достигает 104 л. с. при 7750 об/мин, а пик крутящего момента приходится на 4250 об/мин и составляет 112 Н·м. Шестиступенчатая коробка передач дополнена системой Triumph Shift Assist. Она позволяет переключать скорости без использования сцепления — решение, которое опытные райдеры ценят за плавность и скорость работы.
Версия TFC заметно отличается от стандартной модели не только технически, но и визуально. Вместо штатной выхлопной системы установлены два титановых глушителя Akrapovic с чёрным покрытием и карбоновыми наконечниками. На мотоцикл установлены 17-дюймовые литые алюминиевые колёса, обутые в шины Metzeler Racetec RR K3. Передняя подвеска представлена перевёрнутыми вилками Ohlins с регулировками. Сзади установлена пара амортизаторов RSU Ohlins с выносными резервуарами. Такая конфигурация позволяет тонко настраивать мотоцикл под индивидуальный стиль езды.
Особое внимание уделено цветовой гамме. Основной оттенок назван «Обсидиановое золото»: чёрная металлическая база дополнена золотыми вкраплениями, которые создают эффект изменения цвета при разном освещении. Глянцево-чёрные элементы и золотистые акценты на деталях подвески и цепи подчёркивают премиальный статус модели.
В оснащение вошли детали, характерные для лимитированных серий: зеркала на концах руля, низкий руль-клиппон, цельная алюминиевая верхняя траверса, оригинальные задние подножки. Светотехника выполнена в фирменном стиле бренда. Сзади установлены пулевидные фонари, совмещающие стоп-сигнал и указатели поворота. Спереди — круглая светодиодная фара и компактные поворотники. Для американского рынка предусмотрена отдельная версия с иной схемой светотехники.
Сиденье выполнено в виде единой скамьи. Оно отделано чёрной кожей и нескользящей замшей с рельефной текстурой и ручной прострочкой. На мотоцикле размещены фирменные эмблемы TFC, а также декоративные монограммы на крышках сцепления и генератора. Эти элементы подчёркивают принадлежность модели к эксклюзивной серии.
Примечательно, что спрос на индивидуальные решения и премиальные байки на рынке продолжает расти. Появление новых моделей в этом сегменте — прямое тому подтверждение. Активное развитие наблюдается не только в классе кастомных мотоциклов, но и, например, электроскутер Seev Citycoco Classic стал заметным событием для городских пользователей, что говорит о смещении интереса к уникальным и технологичным транспортным средствам.
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