Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

5 января 2026, 19:26

Speedboard: городской транспорт, который выглядит странно, но работает как часы

Два колеса и ощущение сноуборда — что это за чудо? - Необычный гаджет для улиц

Speedboard - это не просто очередной электросамокат. Его внешний вид вызывает вопросы, но на деле он удивляет. Почему этот необычный транспорт стал хитом среди любителей городских приключений? Узнайте, как он меняет представление о передвижении по мегаполису.

Появление компактных электромоторов буквально перевернуло рынок городской мобильности. За последние годы появилось множество моделей, но спидборд выделяется даже на их фоне. Это не просто самокат или скейтборд - это совершенно нечто иное, созданное для тех, кто мечтает о возможности передвижения на сноуборде, не выезжая за пределы города.

Спидборд — это двухколесная платформа, на которой райдер стоит боком, как на сноуборде. Управление происходит не рулем, а наклонами тела, что сразу вызывает ассоциации с зимними видами спорта. На первый взгляд кажется, что такие конструкции не могут быть устойчивыми, но на практике все иначе. Благодаря особой высоте и низкому центру, устройство уверенно удерживает баланс даже на высокой скорости.

Внешний вид Спидборда вызывает у прохожих удивление и даже недоверие. Многие задают вопросы: как на этом вообще можно ездить? Однако стоит только встать на платформу, как все советы исчезают. Управление понятное, маневренность позволяет легко лавировать между пешеходами и объезжать препятствия. Это не просто транспорт - это способ выделиться из толпы и получить новые эмоции от привычных маршрутов.

Инженеры, работавшие над Speedboard, вдохновлялись не только сноубордом, но и городским стилем жизни. Они стремились создать устройство, которое будет не только функциональным, но и стильным. В результате получился гаджет, который одинаково хорошо выглядит и на асфальте, и на плитке, и даже на гладком бетоне. Его легко взять с собой в метро или офис, а заряда хватает на несколько часов активной езды.

