Два колеса и ощущение сноуборда — что это за чудо? - Необычный гаджет для улиц

5 января 2026, 19:26
Speedboard: городской транспорт, который выглядит странно, но работает как часы
Speedboard: городской транспорт, который выглядит странно, но работает как часы
Speedboard - это не просто очередной электросамокат. Его внешний вид вызывает вопросы, но на деле он удивляет. Почему этот необычный транспорт стал хитом среди любителей городских приключений? Узнайте, как он меняет представление о передвижении по мегаполису.
Появление компактных электромоторов буквально перевернуло рынок городской мобильности. За последние годы появилось множество моделей, но спидборд выделяется даже на их фоне. Это не просто самокат или скейтборд - это совершенно нечто иное, созданное для тех, кто мечтает о возможности передвижения на сноуборде, не выезжая за пределы города.
Спидборд — это двухколесная платформа, на которой райдер стоит боком, как на сноуборде. Управление происходит не рулем, а наклонами тела, что сразу вызывает ассоциации с зимними видами спорта. На первый взгляд кажется, что такие конструкции не могут быть устойчивыми, но на практике все иначе. Благодаря особой высоте и низкому центру, устройство уверенно удерживает баланс даже на высокой скорости.
Внешний вид Спидборда вызывает у прохожих удивление и даже недоверие. Многие задают вопросы: как на этом вообще можно ездить? Однако стоит только встать на платформу, как все советы исчезают. Управление понятное, маневренность позволяет легко лавировать между пешеходами и объезжать препятствия. Это не просто транспорт - это способ выделиться из толпы и получить новые эмоции от привычных маршрутов.
Инженеры, работавшие над Speedboard, вдохновлялись не только сноубордом, но и городским стилем жизни. Они стремились создать устройство, которое будет не только функциональным, но и стильным. В результате получился гаджет, который одинаково хорошо выглядит и на асфальте, и на плитке, и даже на гладком бетоне. Его легко взять с собой в метро или офис, а заряда хватает на несколько часов активной езды.
Похожие материалы
-
07.01.2026, 18:41
Мини-дом на колесах Funluce Serengeti 525: японский ответ на тесноту и скуку
Funluce Serengeti 525 - это не просто компактный автодом. Он способен разместить до семи человек, несмотря на скромные размеры. Японцы снова удивили мир своим подходом к организации пространства. Почему этот мини-дом на колесах называют настоящим чудом инженерии? Узнайте, чем он отличается от европейских и американских аналогов.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 15:53
Pontiac Firebird превратили в внедорожник - эксперимент, который удивил даже фанатов
Pontiac Firebird никогда не был кроссовером. Но в Канзасе появился уникальный экземпляр. Его создатель явно не боится экспериментов. Причина такого тюнинга удивляет даже скептиков. Оцените, насколько далеко может зайти фантазия автолюбителя.Читать далее
-
07.01.2026, 15:32
Подержанный Geely Atlas: страшно или выгодно? Честный отзыв владельца о надёжности и нюансах
Год эксплуатации подержанного Geely Atlas в провинции — без поломок, но с нюансами. Владелец делится честным отчётом: от скрипящих колодок до мультимедиа, которая «забывает» музыку. Стоит ли бояться «китайца» с пробегом?Читать далее
-
07.01.2026, 13:54
В России стартовали масштабные проверки шин: что грозит нарушителям в 2026 году
В январе 2026 года инспекторы начали массовые проверки шин. Водителей ждут новые требования. Нарушения могут привести к серьезным последствиям. Подробности о рейдах и наказаниях - в нашем материале.Читать далее
-
07.01.2026, 13:40
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 08:42
Уникальный Yamaha XV750 Cafe Racer: кастом с премиальными деталями от De Stijl Moto
В Портленде мастер кастомных мотоциклов Шон Хоган создает настоящие шедевры. Его Yamaha XV750 Cafe Racer - пример безупречного вкуса и внимания к деталям. Каждый проект мастера - это индивидуальный подход и премиальные компоненты. Узнайте, чем удивляет этот байк и почему он стал предметом восхищения.Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
