E10 на тестах АВТОВАЗа: что показал бензин с этанолом и почему не стоит лить спирт в бак самому

Этанол может связать небольшое количество воды в баке, но самодельная смесь не гарантирует безопасной работы топливной системы. Перед зимней эксплуатацией водители снова вспоминают этот способ. Что показали испытания и почему экономии ждать не стоит.

Этанол может связать небольшое количество воды в баке, но самодельная смесь не гарантирует безопасной работы топливной системы. Перед зимней эксплуатацией водители снова вспоминают этот способ. Что показали испытания и почему экономии ждать не стоит.

В декабре 2025 года АВТОВАЗ сообщил об использовании бензина E10 с содержанием этанола до 10% во время сертификационных испытаний автомобилей. По данным предприятия, такая смесь заметно не влияет на мощность и надежность. Речь о подготовленном топливе, которое использовали в испытаниях, а не о рекомендации самостоятельно заливать спирт в бак. Обозначения E5 и E10 указывают на предельное содержание этанола: до 5% и до 10% соответственно. В конкретной партии фактическая доля спирта может быть ниже.

Производитель отдельно указал: влияние топлива с долей спиртов выше 10% требует дополнительных исследований. В России требования к составу бензина отличаются. В феврале 2026 года Росстандарт сообщил, что не планирует увеличивать допустимую долю этанола с 5% до 10%; соответствующие изменения стандартов не приняли. Допуск к E10 зависит от конкретной модели и двигателя: автомобили, официально совместимые с таким топливом, могут заправляться E10 и E5 попеременно. Но это не означает, что любой автомобиль рассчитан на повышенную долю спирта.

У этанола есть и ограниченные полезные свойства. Он повышает детонационную стойкость смеси и удерживает небольшое количество воды, которая плохо растворяется в бензине. При избытке влаги смесь может расслоиться: водно-спиртовая фаза окажется внизу бака и вызовет перебои в работе двигателя. Этанол не работает как универсальный осушитель топливной системы. Если водно-спиртовая фаза попадет к насосу и форсункам, она может нарушить подачу топлива и осложнить запуск.

Прибавки мощности от самодельной добавки на обычном серийном моторе ждать не стоит. Результат зависит от исходного бензина и конструкции двигателя, а настройки управления также имеют значение. Более высокая антидетонационная стойкость этанола сама по себе не гарантирует роста мощности или крутящего момента: преимущество проявляется, когда двигатель и калибровки блока управления рассчитаны на соответствующее топливо. Растворяющие свойства этанола не делают его полноценным средством для очистки форсунок или камеры сгорания. Убедительных данных о заметной очистке исправного двигателя нет.

Экономия топлива выглядит сомнительно. Этанол содержит меньше энергии на литр, чем бензин, поэтому его добавление само по себе не должно снижать расход. В испытании ADAC на Opel Agila 1.2 расход составил 4,85 л/100 км на E10 против 4,78 л/100 км на E5, примерно на 1,5% больше. В другой серии испытаний пяти автомобилей изменение расхода на E10 варьировалось от увеличения на 1,7% до снижения на 2,21%. Результат зависит от двигателя и настроек управления; условия теста также влияют. В Германии, по данным Федерального ведомства экономики и экспортного контроля, доля E10 в продажах бензина в 2025 году составила 28,6% против 27,5% годом ранее.

Отзывы автомобилистов на форумах расходятся, но остаются частными наблюдениями. Один владелец Lada добавил около 500 мл спирта на половину бака и не заметил перемен. Другой участник после добавления 200 мл медицинского спирта перед заправкой сообщил, что проехал на полном баке около 670 км. Прежде топлива на такую дистанцию ему не хватало. Сопоставимого контролируемого замера в сообщении нет.

Некоторые водители зимой применяли спирт против воды, хотя улучшения динамики не ощущали. В комментариях к публикации Лада.Онлайн читатель также упомянул возможное связывание влаги. Самостоятельное добавление медицинского или технического спирта не равноценно сертифицированному E10: состав и концентрация могут отличаться. В бак вместе со спиртом могут попасть вода и примеси.

Испытания специальных средств дают более предметную картину. В 2020 году журнал «За рулем» проверил девять составов для удаления воды из бензобака: часть защищала металл от коррозии, другие вызвали ржавчину на тестовых пластинах. Эксперты рекомендовали специализированные влаговытесняющие средства и предостерегли от больших доз чистого спирта. В эксперименте «АвтоВзгляд» водно-спиртовая смесь также не предотвратила коррозию.

Опыт АВТОВАЗа относится именно к испытаниям бензина E10, а не к смешиванию топлива владельцем в гараже. Завод не рекомендовал самостоятельно добавлять спирт. Для повседневной езды следует выбирать бензин по руководству конкретной модели. Если в бак попала вода, необходимо устранить причину и использовать совместимое средство. При серьезном загрязнении воду из бака удаляют.