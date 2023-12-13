Список «детских болезней» новой Lada Vesta продолжает расти: владельцы обнаружили более 20 проблем

Ранее мы писали Владельцы новеньких Lada Vesta жалуются на взбесившиеся дворники и замерзшие поворотники На профильных форумах счастливые обладатели Lada Vesta NG жалуются на новые «детские болезни» своих автомобилей ... Читать далее

Еще в начале осени перечень «детских болезней» Lada Vesta насчитывал порядка 15 пунктов, сейчас их число превысило два десятка, выяснили журналисты портала ixbt.com , изучив профильные форумы, на которых счастливые обладатели первых Vesta NG делятся своим опытом. Многие проблемы проявились с наступлением холодов, хотя, казалось бы, каждый отечественный автомобиль должен быть максимально адаптирован к эксплуатации в мороз.

О взбесившихся щетках стеклоочистителя и неработающих указателях поворота мы уже писали ранее. В списке критичных неприятностей также значится быстро разряжающийся на морозе аккумулятор и отказ ABS. Владельцы жалуются на быстрый износ ремня ГРМ, гул и выход из строя ступичных подшипников на пробегах до 35 тысяч километров, проблему с датчиком педали тормоза и стоп-сигналами, проблемы с откликом на педаль газа.

Еще в списке «болячек»: треск тросов КПП, разнообразные проблемы с кондиционером, грохот суппортов и колодок, скрип и быстрый износ заводских колодок, скрипучий и стучащий стабилизатор поперечной устойчивости. Еще одна интересная особенность новой Lada Vesta: клаксон у многих работает только тогда, когда руль стоит прямо; если повернут в сторону – сигнал не работает.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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