Список «детских болезней» новой Lada Vesta продолжает расти: владельцы обнаружили более 20 проблем
О взбесившихся щетках стеклоочистителя и неработающих указателях поворота мы уже писали ранее. В списке критичных неприятностей также значится быстро разряжающийся на морозе аккумулятор и отказ ABS. Владельцы жалуются на быстрый износ ремня ГРМ, гул и выход из строя ступичных подшипников на пробегах до 35 тысяч километров, проблему с датчиком педали тормоза и стоп-сигналами, проблемы с откликом на педаль газа.
Еще в списке «болячек»: треск тросов КПП, разнообразные проблемы с кондиционером, грохот суппортов и колодок, скрип и быстрый износ заводских колодок, скрипучий и стучащий стабилизатор поперечной устойчивости. Еще одна интересная особенность новой Lada Vesta: клаксон у многих работает только тогда, когда руль стоит прямо; если повернут в сторону – сигнал не работает.
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Эксперты сервиса продажи автомобилей «Сберавто» подвели предварительные итоги 2023 года и назвали новые модели, которые пользовались наибольшим спросом у клиентов.Читать далее
-
11.12.2023, 00:13
Владельцы новеньких Lada Vesta жалуются на взбесившиеся дворники и замерзшие поворотники
На профильных форумах счастливые обладатели Lada Vesta NG жалуются на новые «детские болезни» своих автомобилей. У одних щетки стеклоочистителей живут своей жизнью и оживают по ночам даже при выключенном зажигании. У других указатели поворота отказываются на работать в мороз.Читать далее
-
05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
-
21.11.2023, 12:50
Мэрия Екатеринбурга закупила для чиновников «Лады» вместо иномарок (вышло дороже)
Еще 10 лет назад мэрия Екатеринбурга размещала на сайте госзакупок заявки на приобретение автомобилей Toyota Camry. Сейчас чиновники вынуждены пересаживаться на российские машины. Журналисты сравнили цены.Читать далее
-
14.11.2023, 06:54
Lada Vesta Sportline за 2,5 млн рублей: «Вот такой, друзья, интересный автомобиль» (видео из салона)
В салонах российских дилеров начали появляться товарные экземпляры драйверской версии Lada Vesta с приставкой Sportline. Рекомендованная производителем розничная цена составляет 2 175 900 рублей.Читать далее
-
09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
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