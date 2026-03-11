Эллиптическое крыло, которое изменило небо: 90 лет эволюции Spitfire и прогресс в авиации

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 14:31

Spitfire: как британский истребитель изменил авиацию и стал символом эпохи

Spitfire: как британский истребитель изменил авиацию и стал символом эпохи

Эллиптическое крыло, которое изменило небо: 90 лет эволюции Spitfire и прогресс в авиации

Spitfire: как британский истребитель изменил авиацию и стал символом эпохи

Легендарный Spitfire, впервые поднявшийся в небо в 1936 году, стал не только самым массовым боевым самолетом Британии, но и символом инженерного прогресса. Сегодня его история продолжается благодаря уникальным проектам реставрации и новым рекордам, что делает тему особенно актуальной.

Легендарный Spitfire, впервые поднявшийся в небо в 1936 году, стал не только самым массовым боевым самолетом Британии, но и символом инженерного прогресса. Сегодня его история продолжается благодаря уникальным проектам реставрации и новым рекордам, что делает тему особенно актуальной.

История «Спитфайра» — это гораздо больше, чем техническое описание военной машины; это пример того, как инженерная мысль и искренняя страсть к авиации способны изменить ход времени. Точкой отсчета стал первый полет прототипа с индексом K5054, состоявшийся 5 марта 1936 года на аэродроме Истли в Саутгемптоне. За штурвалом находился главный летчик-испытатель компании Джозеф Саммерс, и именно этот момент предопределил будущее всей британской авиации, положив начало созданию самого массового боевого самолета в истории Соединенного Королевства.

Работа над конструкцией велась под руководством талантливого инженера Р. Дж. Митчелла, а после его смерти в 1937 году проект возглавил Джозеф Смит. За годы серийного производства облик и характеристики истребителя претерпели значительные изменения: масса и ширина фюзеляжа увеличились почти вдвое, и к моменту появления модификации Mk 24 с мощным двигателем Griffon самолет уже мало напоминал свой первый прототип. Тем не менее, каждая новая версия лишь укрепляла его репутацию как одного из самых универсальных и надежных истребителей своего времени.

В августе 1938 года «Спитфайр» поступил на вооружение Королевских ВВС и оставался в боевом строю вплоть до апреля 1954 года. Его боевой путь охватил все ключевые театры Второй мировой войны, где самолет проявил себя не только как грозный перехватчик, но и как истребитель-бомбардировщик, а также высокоэффективная платформа для фоторазведки и поисково-спасательных операций. Более 30 стран эксплуатировали различные модификации «Спитфайра», что придает этому самолету поистине международное значение. Не обошлось в его долгой истории и без драматических эпизодов: например, в 1949 году во время арабо-израильского конфликта произошел уникальный случай, когда израильские пилоты сбили три «Спитфайра», принадлежавших британским ВВС, что стало одним из курьезных, но показательных моментов боевого применения реальных машин.

В 1969 году интерес к легендарному самолету вспыхнул с новой силой благодаря съемкам фильма «Битва за Британию». Для работы над картиной со всей страны было собрано около сотни исторических самолетов, 27 из которых составили именно «Спитфайры». Двенадцать машин удалось восстановить до летного состояния, и этот опыт вдохновил энтузиастов по всему миру на сохранение уникальной техники, дав начало целой индустрии реставрации и эксплуатации винтажной авиации.

Эта традиция жива и сегодня. В 2019 году команда инженеров и пилотов из Гудвуда реализовала амбициозный проект кругосветного перелета на «Спитфайре» с серебристым окрасом и кодовым названием G-IRTY, что стало не только техническим вызовом, но и ярким напоминанием о важности сохранения инженерного наследия. Даже пандемия 2020-2021 годов не остановила новые инициативы: пилот и инженер Джон Ромэн использовал модификацию Mk XI для регулярных демонстрационных полетов с надписью в поддержку системы здравоохранения, благодаря чему удалось собрать более 120 000 фунтов стерлингов для благотворительных фондов. В 2024 году на аэродроме Биггин-Хилл после долгой реставрации вновь поднялся в небо Spitfire Mk.I с бортовым номером P9372 — спустя 85 лет после его первого выпуска, словно связав эпохи воедино.

Сегодня в мире насчитывается около 80 «Спитфайров» в летном состоянии, а еще больше машин проходят многолетнюю реставрацию. Двухместные учебно-тренировочные версии базируются на аэродромах Гудвуда, Даксфорда и Биггин-Хилла, а также в Нидерландах, Норвегии и Австралии, позволяя любому желающему прикоснуться к истории. В Саутгемптоне, на родине самолета, некоммерческая организация реализовала проект по созданию монументального памятника — увеличенной на 150% модели самолета, отдавая дань уважения инженерам и рабочим, чьим трудом стал возможен «Спитфайр». Параллельно с основной сухопутной серией выпускалась и палубная версия Seafire, тираж которой насчитывал около 2 000 экземпляров.

«Спитфайр» — это не просто техника, а неотъемлемая часть мировой истории, которая продолжает вдохновлять инженеров, пилотов и поклонников авиации по всему миру. Его наследие живет в каждом восстановленном двигателе, в блеске свежей краски на крыле и в каждом новом проекте, посвященном сохранению уникального инженерного опыта для будущих поколений.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Представлен Renault Bridger: почему он может стать хитом среди внедорожников
Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Воронеж Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться