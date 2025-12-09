Тюнинг от Novitec: роскошь и скорость в одном флаконе – как изменился Ghost Black Badge II

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

9 декабря 2025, 07:04

Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II получил уникальный тюнинг от SPOFEC. Автомобиль стал быстрее и динамичнее. Внешность и интерьер теперь еще эффектнее. Узнайте, что изменилось в легендарном седане.

Компания Novitec через свое подразделение SPOFEC вновь удивила поклонников роскошных автомобилей, представив доработанную версию Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II. Этот седан теперь не только поражает своим внешним видом, но и способен удивить динамикой, которая ранее была недостижима для автомобилей такого класса.

В результате комплексной модернизации автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 4,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, что вполне соответствует статусу представительского седана. Под капотом скрывается 6,75-литровый V12 с двойным турбонаддувом, выдающий 696 л.с. и внушительные 1002 Нм крутящего момента. Такие показатели позволяют Ghost Black Badge II конкурировать с современными спорткарами, а по ощущениям за рулем он не уступает многим суперкарам недавнего прошлого.

Фото: Novitec / Spofec

Инженеры SPOFEC не ограничились только увеличением мощности. Автомобиль стал ниже на 35 мм, что положительно сказалось на управляемости и устойчивости в поворотах. Для улучшения сцепления с дорогой установлены эксклюзивные 22-дюймовые диски SPOFEC SP4, разработанные совместно с Vossen. Передние колеса получили шины размером 255/35, а задние — 285/30, что обеспечивает уверенное поведение даже на высоких скоростях.

Особое внимание уделено и выхлопной системе. Теперь она выполнена из нержавеющей стали и доступна в двух вариантах — с активными заслонками или без них. Это позволяет владельцу выбирать между сдержанным звучанием и более агрессивным тоном, подчеркивающим спортивный характер машины.

Внешние изменения не менее заметны. Передний бампер получил увеличенные воздухозаборники и вертикальные светодиодные маркеры, что не только делает облик автомобиля более выразительным, но и снижает подъемную силу на высокой скорости. На крышке багажника появился новый спойлер, а задний диффузор теперь может быть оснащен вырезами под две выхлопные трубы. Дополнительные накладки на пороги завершили образ, придавая седану стремительный и современный вид.

Экземпляр, представленный на фото, окрашен в глянцевый черный цвет с яркой оранжевой полосой, а интерьер выполнен в сочетании черной и оранжевой кожи. Потолок украшен фирменной «звездной» подсветкой, создающей атмосферу уюта и эксклюзивности. Несмотря на все доработки, автомобиль сохранил узнаваемый стиль Rolls-Royce — фирменные эмблемы и оформление салона остались практически без изменений.

В итоге, обновленный Rolls-Royce Ghost Black Badge Series II от SPOFEC — это не просто роскошный седан, а настоящий спорткар в элегантной оболочке. Такой автомобиль оценят те, кто хочет выделяться не только комфортом, но и динамикой, не жертвуя при этом престижем и качеством исполнения.

Упомянутые модели: Rolls-Royce Ghost
Упомянутые марки: Rolls-Royce
