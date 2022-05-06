Споркар Mercedes-AMG примерил «морду» G-Class: как вам?

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Осенью 2021 года американский музыкант will.i.am стал послом бренда Mercedes-AMG. Рэпер известен своей любовь к автомобилям, в его коллекции можно найти много интересных тюнингованных машин. Первым плодом официального сотрудничества с Mercedes-AMG стал проект The Flip. Постройкой необычного спорткара занималось известное калифорнийское ателье West Coast Customs. Автомобиль покажут публике на очередном этапе Формулы-1, Гран-при США в Майами, которое состоится в ближайший уикенд.

В основе The Flip лежит пятиметровый гибридный лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. В техническом плане изменений не произошло, концепт сохранил битурбомотор V8 и электродвигатель донора, которые совместно выдают 843 л.с. Зато кузов изменился до неузнаваемости. О немецком спорткаре напоминает лишь корма с характерными фонарями и подъемной багажной дверью. «Морда» выполнена в стиле легендарного Gelandewagen, а на крыше появились прозрачные секции. Трехлучевая звезда Mercedes превратилась в пасть свирепого медведя.

Позже под брендом Bear Witness выпустят коллекцию одежды. Также готовится к показу 6-серийный фильм «Drive», посвященный созданию уникального спорткара. Часть вырученных средств пойдет в фонд i.am/Angel, который помогает детям из неблагополучных и бедных семей получить образование в различных областях науки и искусства.

Упомянутые модели: Mercedes AMG GT (от 6 400 000 Р ) , Mercedes G (от 1 150 000 Р )

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