Споркар Mercedes-AMG примерил «морду» G-Class: как вам?
Фото: Mercedes-AMG
Фото: Mercedes-AMG
Фото: Mercedes-AMG
Фото: Mercedes-AMG
Фото: Mercedes-AMG
В основе The Flip лежит пятиметровый гибридный лифтбек Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. В техническом плане изменений не произошло, концепт сохранил битурбомотор V8 и электродвигатель донора, которые совместно выдают 843 л.с. Зато кузов изменился до неузнаваемости. О немецком спорткаре напоминает лишь корма с характерными фонарями и подъемной багажной дверью. «Морда» выполнена в стиле легендарного Gelandewagen, а на крыше появились прозрачные секции. Трехлучевая звезда Mercedes превратилась в пасть свирепого медведя.
Позже под брендом Bear Witness выпустят коллекцию одежды. Также готовится к показу 6-серийный фильм «Drive», посвященный созданию уникального спорткара. Часть вырученных средств пойдет в фонд i.am/Angel, который помогает детям из неблагополучных и бедных семей получить образование в различных областях науки и искусства.
- 44 490 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
- 6 650 000 РMercedes G-класс 2015 в Москве
- 21 500 000 РMercedes G-класс AMG 2018 в Москве
- 3 280 000 РMercedes G-класс AMG 2005 в Москве
- 9 800 000 РMercedes G-класс 2017 в Москве
- 11 470 000 РMercedes G-класс 2017 в Москве
- 4 990 000 РMercedes G-класс 2013 в Москве
- 45 000 000 РMercedes G-класс AMG 2021 в Москве
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- 9 990 000 РMercedes G-класс 2007 в Москве
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