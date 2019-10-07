7 октября 2019, 16:22
Спортивное подразделение Volkswagen R объявило о ребрендинге
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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen продолжает курс на тотальное обновление. Спортивное R-подразделение меняет логотип. Первым его получит новый кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport R-Line, адресованный североамериканскому рынку.
Фото: Volkswagen
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Новый логотип Volkswagen R разработали собственные дизайнеры компании. Он по-прежнему представляет собой стилизованную букву «R», которая лишилась квадратной подложки и обрела динамичные очертания. Логотип позиционируется как «современный, четкий и элегантный», демонстрирующий «приверженность Volkswagen качеству и эксклюзивности».
Первой серийной моделью с новой эмблемой станет кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport R-Line. Это купеобразная версия кроссовера Atlas, известного в России под именем Teramont. Автомобиль дебютирует в США в конце нынешней недели – 11 октября. В Китае аналогичный купе-кроссовер уже вовсю продается. Для рынка Поднебесной автомобиль назвали Teramont X, оставив в салоне только пять мест.
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