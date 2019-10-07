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7 октября 2019, 16:22

Спортивное подразделение Volkswagen R объявило о ребрендинге

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Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen продолжает курс на тотальное обновление. Спортивное R-подразделение меняет логотип. Первым его получит новый кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport R-Line, адресованный североамериканскому рынку.
Спортивное подразделение Volkswagen R объявило о ребрендинге

Фото: Volkswagen

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Volkswagen решился на масштабный ребрендинг, чтобы как можно дальше дистанцироваться от «дизельгейта». Новый логотип и слоган представили публике месяц назад на Франкфуртском автосалоне. Логотип марки стал более простым и универсальным. Теперь настала очередь R-подразделения, которое занимается разработкой «заряженных» версий стандартных моделей, а также «приспортивленных» комплектаций R-Line.

Новый логотип Volkswagen R разработали собственные дизайнеры компании. Он по-прежнему представляет собой стилизованную букву «R», которая лишилась квадратной подложки и обрела динамичные очертания. Логотип позиционируется как «современный, четкий и элегантный», демонстрирующий «приверженность Volkswagen качеству и эксклюзивности».

Первой серийной моделью с новой эмблемой станет кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport R-Line. Это купеобразная версия кроссовера Atlas, известного в России под именем Teramont. Автомобиль дебютирует в США в конце нынешней недели – 11 октября. В Китае аналогичный купе-кроссовер уже вовсю продается. Для рынка Поднебесной автомобиль назвали Teramont X, оставив в салоне только пять мест.

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Отзывы по теме
Volkswagen Teramont оценили в 2 799 000 рублей
У всех любителей больших внедорожников настоящий праздник! Огромный новый автомобиль в богатых комплектациях, по "льготной" цене. Владельцам Туарегов стоит задуматься, правильный ли выбор они сделали.
Артем
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
Ну, если Соренто Прайм и Терамонт еще могут порадовать простых смертных, то восторг от появления в продаже родстера БМВ за 11 миллионов испытают лишь избранные.
Владимир
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Сергей
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Спортивное подразделение Volkswagen R объявило о ребрендинге
{{material_127494}}Volkswagen решился на масштабный ребрендинг, чтобы как можно дальше дистанцироваться от «дизельгейта». Новый логотип и слоган представили публике месяц назад на Франкфуртском автосалоне. Логотип марки стал более простым и универсальным. Теперь настала очередь R-подразделения, которое занимается разработкой «заряженных» версий стандартных моделей, а также «приспортивленных» комплектаций R-Line.Новый логотип Volkswagen R разработали собственные дизайнеры компании. Он по-прежнему представляет собой стилизованную букву «R», которая лишилась квадратной подложки и обрела динамичные очертания. Логотип позиционируется как «современный, четкий и элегантный», демонстрирующий «приверженность Volkswagen качеству и эксклюзивности».Первой серийной моделью с новой эмблемой станет кроссовер Volkswagen Atlas Cross Sport R-Line. Это купеобразная версия кроссовера Atlas, известного в России под именем Teramont. Автомобиль дебютирует в США в конце нынешней недели – 11 октября. В Китае аналогичный купе-кроссовер уже вовсю продается. Для рынка Поднебесной автомобиль назвали Teramont X, оставив в салоне только пять мест.
2019-10-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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