19 июля 2017, 17:10
Спортивный Lexus GS F оснастят битурбированным V8
Уже не впервые за последние недели премиальный японский бренд Lexus анонсирует выпуск новых скоростных моделей. Сегодня компания объявила выход обновленного производительного седана Lexus GS F, который, по мнению разработчиков, составит достойную конкуренцию немецкому BMW M5.
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Ранее компания избегала использования турбированных двигателей на своих моделях. Но после успешного внедрения 2,0-литрового бензинового турбомотора стала активнее использовать эту разработку. По мнению аналитиков японского производителя, этот ход привлечет внимание более молодой категории покупателей к быстрому и современному GS F. Кроме того, это позволит бренду занять более уверенные позиции на рынке люксовых спорткаров.
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