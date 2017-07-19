19 июля 2017, 17:10

Спортивный Lexus GS F оснастят битурбированным V8

Уже не впервые за последние недели премиальный японский бренд Lexus анонсирует выпуск новых скоростных моделей. Сегодня компания объявила выход обновленного производительного седана Lexus GS F, который, по мнению разработчиков, составит достойную конкуренцию немецкому BMW M5.
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Достойные динамические показатели будут обеспечены 4-литровым битурбированным двигателем V8 с производительностью в 600 «лошадей». При разработке экстерьера производитель обещает выбрать наиболее агрессивный дизайн, призванный подчеркнуть «скоростной» дух модели. Оптика на обновленном седане будет полностью светодиодной, а кузов украсит аэродинамический обвес.

За безопасность водителя отвечает целый ряд электронных систем, а внутри будет установлен мультимедийный центр с большим сенсорным экраном. Премьера новинки состоится не раньше 2019 года.

Ранее компания избегала использования турбированных двигателей на своих моделях. Но после успешного внедрения 2,0-литрового бензинового турбомотора стала активнее использовать эту разработку. По мнению аналитиков японского производителя, этот ход привлечет внимание более молодой категории покупателей к быстрому и современному GS F. Кроме того, это позволит бренду занять более уверенные позиции на рынке люксовых спорткаров.

Дизайн и тюнинг Лексус ГС

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Отзывы по теме
Форум Lexus GS
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Avt
Отзыв о Lexus GS 450h 2007 года
Крайне недоволен машиной, но вынужден с ней мучаться до последнего.
MEGABAHO
Отзыв о Lexus GS 2003 года
Автомобиль достойный в своем классе, производит впечатление система стабилизации (не раз выручала при сложных заносах) . Не очень много места в салоне для задних пассажиров, в сравнении например, с Максимой.
krugerudomlya
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Спортивный Lexus GS F оснастят битурбированным V8
{{material_120126}}Достойные динамические показатели будут обеспечены 4-литровым битурбированным двигателем V8 с производительностью в 600 «лошадей». При разработке экстерьера производитель обещает выбрать наиболее агрессивный дизайн, призванный подчеркнуть «скоростной» дух модели. Оптика на обновленном седане будет полностью светодиодной, а кузов украсит аэродинамический обвес.За безопасность водителя отвечает целый ряд электронных систем, а внутри будет установлен мультимедийный центр с большим сенсорным экраном. Премьера новинки состоится не раньше 2019 года. Ранее компания избегала использования турбированных двигателей на своих моделях. Но после успешного внедрения 2,0-литрового бензинового турбомотора стала активнее использовать эту разработку. По мнению аналитиков японского производителя, этот ход привлечет внимание более молодой категории покупателей к быстрому и современному GS F. Кроме того, это позволит бренду занять более уверенные позиции на рынке люксовых спорткаров.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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