28 мая 2019, 16:45

Спортивный седан Volvo S60 оценили минимум в 2 350 000 рублей

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Российские дилеры Volvo начали принимать заказы на спортивный седан Volvo S60. Клиенты смогут выбирать из двух двигателей и двух типов привода. Цены начинаются от 2 350 000 рублей. Первые покупатели получат свои автомобили в сентябре.
Спортивный седан Volvo S60 оценили минимум в 2 350 000 рублей
Спортивный седан Volvo S60 оценили минимум в 2 350 000 рублей
Спортивный седан Volvo S60 оценили минимум в 2 350 000 рублей
Спортивный седан Volvo S60 оценили минимум в 2 350 000 рублей
Спортивный седан Volvo S60 оценили минимум в 2 350 000 рублей
Спортивный седан Volvo S60 оценили минимум в 2 350 000 рублей
Спортивный седан Volvo S60 оценили минимум в 2 350 000 рублей
Спортивный седан Volvo S60 оценили минимум в 2 350 000 рублей
Спортивный седан Volvo S60 оценили минимум в 2 350 000 рублей
Спортивный седан Volvo S60 оценили минимум в 2 350 000 рублей
Спортивный седан Volvo S60 оценили минимум в 2 350 000 рублей
Спортивный седан Volvo S60 оценили минимум в 2 350 000 рублей
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Компания Volvo представила седан S60 нового поколения. Премьера прошла на специальном мероприятии, организованном ...
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В моторную гамму седана Volvo S60 вошли два бензиновых агрегата. Седаны, оснащенные двигателем T4 (190 л.с.), доступны только с приводом на передние колеса. Полный привод предлагается по умолчанию для Volvo S60 с мотором Т5 (249 л.с.). Базовый автомобиль в комплектации Momentum с 190-сильным мотором и передним приводом стоит от 2 350 000 рублей без учета скидок и специальных предложений. За топовый полноприводный Volvo S60 T5 AWD R-Design придется заплатить не менее 3 170 000 рублей.

Премьера седана Volvo S60 нового поколения состоялась в июне 2018 года на специальном мероприятии, организованном на новом заводе шведской марки в Чарлстоне (Южная Каролина, США). Именно здесь наладили выпуск новой модели, которая стала первым автомобилем Volvo, собираемым в США. Кроме того, Volvo S60 – первая модель Volvo, у которой не будет дизельных версий. Это решение лежит в русле стратегии электрификации Volvo Cars. Компания намерена постепенно отказаться от дизельных двигателей и сделать ставку на более экологичные гибридные версии, сочетающие бензиновый двигатель с электромотором.

Как и «старшие» модели марки, седан Volvo S60 построен на модульной архитектуре SPA, поэтому система безопасности City Safety входит в список базового оборудования. Это делает его одним из самых безопасных автомобилей на дороге. S60 – единственный автомобиль в сегменте среднеразмерных седанов, предлагающий в базовой версии подобную систему предупреждения ДТП. Прошлогодние краш-тесты Euro NCAP доказали эффективность электронных помощников и безопасность автомобиля в целом.


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на машине стоят не "гиславеды", а nokian hakka7 и замена масла ну не как не через 60000км.
Алексей
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Спортивный седан Volvo S60 оценили минимум в 2 350 000 рублей
{{material_123661}}В моторную гамму седана Volvo S60 вошли два бензиновых агрегата. Седаны, оснащенные двигателем T4 (190 л.с.), доступны только с приводом на передние колеса. Полный привод предлагается по умолчанию для Volvo S60 с мотором Т5 (249 л.с.). Базовый автомобиль в комплектации Momentum с 190-сильным мотором и передним приводом стоит от 2 350 000 рублей без учета скидок и специальных предложений. За топовый полноприводный Volvo S60 T5 AWD R-Design придется заплатить не менее 3 170 000 рублей.Премьера седана Volvo S60 нового поколения состоялась в июне 2018 года на специальном мероприятии, организованном на новом заводе шведской марки в Чарлстоне (Южная Каролина, США). Именно здесь наладили выпуск новой модели, которая стала первым автомобилем Volvo, собираемым в США. Кроме того, Volvo S60 – первая модель Volvo, у которой не будет дизельных версий. Это решение лежит в русле стратегии электрификации Volvo Cars. Компания намерена постепенно отказаться от дизельных двигателей и сделать ставку на более экологичные гибридные версии, сочетающие бензиновый двигатель с электромотором.Как и «старшие» модели марки, седан Volvo S60 построен на модульной архитектуре SPA, поэтому система безопасности City Safety входит в список базового оборудования. Это делает его одним из самых безопасных автомобилей на дороге. S60 – единственный автомобиль в сегменте среднеразмерных седанов, предлагающий в базовой версии подобную систему предупреждения ДТП. Прошлогодние краш-тесты Euro NCAP доказали эффективность электронных помощников и безопасность автомобиля в целом.
2019-05-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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