6 апреля 2021, 12:22
Спорткар BMW выдержал краш-тест в реальной жизни: огромная бетонная тумба упала на крышу
Молодой водитель BMW M2 не справился со своим спорткаром и угодил в рекламную тумбу. Удар был такой силы, что бетонная конструкция упала прямо на крышу автомобиля. Крыша оказалась крепкой.
Дарья Климова Фото: motor1
Фото: motor1
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Автомобилю требуется серьезный ремонт, но надо отдать должное инженерам BMW – его крыша выдержала вес тумбы. Как сообщили прибывшие на место спасатели, водитель смог выйти из машины без посторонней помощи и отделался лишь легким испугом. Напомним, под капотом BMW M2 Competition находится мощная 3,0-литровая рядная «шестерка», выдающая свыше 400 лошадиных сил. Разгон с места до «сотни» занимает порядка 4,3 секунды.
Упомянутые модели: BMW M2 (от 2 680 000 Р)
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