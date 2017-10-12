12 октября 2017, 09:45

Спорткар Honda оказался для игры, а не для дороги

Патентные изображения загадочного спорткара компании Honda публиковались еще в 2015 году. Но он оказался не серийной моделью, а виртуальным прототипом для гоночного симулятора Gran Turismo Sport.
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  Спорткар Honda оказался для игры, а не для дороги Honda Спорткар Honda оказался для игры, а не для дороги
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Изначально мировая общественность считала, что патентные изображения анонсируют выпуск среднемоторной «гонки» от Honda, и даже определили ее место в модельном ряду компании - на ступень ниже NSX. Но на деле все оказалось иначе - агрессивный спортивный автомобиль будет покорять лишь виртуальное пространство.

Концепт получил имя Honda Sports Vision Gran Turismo. Марка пока не раскрыла технические характеристики спортивного автомобиля. Но уже известно, что спорткар пополнит «гараж» игроков Gran Turismo Sport и станет одной из 161 доступных моделей.

Однако несмотря на то, что марка раскрыла все карты, некоторые эксперты предполагают, что шанс на выпуск реального автомобиля все же есть. Так было с Bugatti - сначала она выпустила в игру Gran Turismo 6 гиперкар Bugatti Vision Gran Turismo, а позже уже реальный Bugatti Chiron с точно таким же дизайном появился на рынке.

Очередная часть гоночного симуляторв Gran Turismo с приставкой Sport выйдет 17 октября. Напомним, что ранее несколько автопроизводителей уже представили свои виртуальные модели, созданные исключительно для игры. Среди них McLaren, Peugeot и другие.

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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Я езжу на Хонде СРВ последнего выпуска в 2015 году. До этого у меня была тойота корола, на которой я ездил довольно долго. Когда пересел на совсем другой класс машины, то почувствовал поначалу некоторый дискомфорт, который ушел буквально за пару недель езды на Хонде. Которая своим великолепным поведением ...
Андрей
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Форум Honda Civic 4D
вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
Егор
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Спорткар Honda оказался для игры, а не для дороги
{{material_121197}}Изначально мировая общественность считала, что патентные изображения анонсируют выпуск среднемоторной «гонки» от Honda, и даже определили ее место в модельном ряду компании - на ступень ниже NSX. Но на деле все оказалось иначе - агрессивный спортивный автомобиль будет покорять лишь виртуальное пространство.Концепт получил имя Honda Sports Vision Gran Turismo. Марка пока не раскрыла технические характеристики спортивного автомобиля. Но уже известно, что спорткар пополнит «гараж» игроков Gran Turismo Sport и станет одной из 161 доступных моделей.Однако несмотря на то, что марка раскрыла все карты, некоторые эксперты предполагают, что шанс на выпуск реального автомобиля все же есть. Так было с Bugatti - сначала она выпустила в игру Gran Turismo 6 гиперкар Bugatti Vision Gran Turismo, а позже уже реальный Bugatti Chiron с точно таким же дизайном появился на рынке.Очередная часть гоночного симуляторв Gran Turismo с приставкой Sport выйдет 17 октября. Напомним, что ранее несколько автопроизводителей уже представили свои виртуальные модели, созданные исключительно для игры. Среди них McLaren, Peugeot и другие.
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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