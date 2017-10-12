Спорткар Honda оказался для игры, а не для дороги
Концепт получил имя Honda Sports Vision Gran Turismo. Марка пока не раскрыла технические характеристики спортивного автомобиля. Но уже известно, что спорткар пополнит «гараж» игроков Gran Turismo Sport и станет одной из 161 доступных моделей.
Однако несмотря на то, что марка раскрыла все карты, некоторые эксперты предполагают, что шанс на выпуск реального автомобиля все же есть. Так было с Bugatti - сначала она выпустила в игру Gran Turismo 6 гиперкар Bugatti Vision Gran Turismo, а позже уже реальный Bugatti Chiron с точно таким же дизайном появился на рынке.
Очередная часть гоночного симуляторв Gran Turismo с приставкой Sport выйдет 17 октября. Напомним, что ранее несколько автопроизводителей уже представили свои виртуальные модели, созданные исключительно для игры. Среди них McLaren, Peugeot и другие.
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