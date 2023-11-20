Спорткар Льюиса Хэмилтона продали дороже чем автомобиль Михаэля Шумахера

Ранее мы писали 5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные ... Читать далее

Многие считают Михаэля Шумахера, семь раз становившимся чемпионом Формулы-1, величайшим гонщиком Формулы -1 в истории, хотя другие называют также Айртона Сенну и Джима Кларка. Но и фигура ныне здравствующего Льюиса Хэмилтона заслуживает внимания. В 2020 году он повторил рекорд Михаэля Шумахера, выиграв 7 чемпионских титулов и стал первым в истории гонщиком Формулы-1, одержавшим 100 побед.

В минувшие выходные болид Mercedes F1 Льюиса Хэмилтона c шасси номер 4, который стал первым болидом команды, выигравшим Гран-при, был продан на аукционе за 18,8 млн долларов. Победным для этого Mercedes стал этап в Венгрии, десятой гонке сезона 2013 года. Хотя Хэмилтон занял лишь четвертое место в чемпионате того года, в конечном итоге он выиграл 6 чемпионских титулов с Mercedes, что дало ему в общей сложности 7 титулов (один с McLaren) и позволило сравнять счет с Шумахером. Проданный болид можно считать автомобилем, положившим начало одной из величайших карьер в истории Формулы-1. Именно поэтому кто-то заплатил за него на 4 млн долларов больше, чем за Ferrari сезона 2003 года (14,9 млн долларов), на которой Михаэль Шумахер выиграл 5 гонок.

Какой бы шокирующей ни была окончательная цена болида Mercedes Хэмилтона, она все еще далека от рекордной суммы для автомобилей Формулы-1. По иронии судьбы рекорд принадлежит другому Mercedes – Mercedes-Benz W196R 1954 года выпуска, который помог Хуану Мануэлю Фанхио выиграть второй из пяти титулов чемпиона Формулы-1. Автомобиль был продан в 2013 году за колоссальные 29,7 млн долларов.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах