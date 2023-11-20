Спорткар Льюиса Хэмилтона продали дороже чем автомобиль Михаэля Шумахера
Фото: RM Sotheby's
В минувшие выходные болид Mercedes F1 Льюиса Хэмилтона c шасси номер 4, который стал первым болидом команды, выигравшим Гран-при, был продан на аукционе за 18,8 млн долларов. Победным для этого Mercedes стал этап в Венгрии, десятой гонке сезона 2013 года. Хотя Хэмилтон занял лишь четвертое место в чемпионате того года, в конечном итоге он выиграл 6 чемпионских титулов с Mercedes, что дало ему в общей сложности 7 титулов (один с McLaren) и позволило сравнять счет с Шумахером. Проданный болид можно считать автомобилем, положившим начало одной из величайших карьер в истории Формулы-1. Именно поэтому кто-то заплатил за него на 4 млн долларов больше, чем за Ferrari сезона 2003 года (14,9 млн долларов), на которой Михаэль Шумахер выиграл 5 гонок.
Какой бы шокирующей ни была окончательная цена болида Mercedes Хэмилтона, она все еще далека от рекордной суммы для автомобилей Формулы-1. По иронии судьбы рекорд принадлежит другому Mercedes – Mercedes-Benz W196R 1954 года выпуска, который помог Хуану Мануэлю Фанхио выиграть второй из пяти титулов чемпиона Формулы-1. Автомобиль был продан в 2013 году за колоссальные 29,7 млн долларов.
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В начале ноября 2023 года компания Cruise, дочернее предприятие концерна General Motors по разработке беспилотных автомобилей, была вынуждена отозвать все свои роботакси с улиц Калифорнии после трагического наезда на пешехода.Читать далее
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