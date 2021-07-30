Спорткар Mazda преодолел труднейшую внедорожную трассу без особых доработок
Фото: facebook.com/carguy
Фото: facebook.com/carguy
Фото: facebook.com/carguy
Фото: facebook.com/carguy
Фото: facebook.com/carguy
Фото: facebook.com/carguy
Фото: facebook.com/carguy
Фото: facebook.com/carguy
Гат снял боковые «юбки» и вырезал подкрылки, немного доработал молотком колесные арки и установил более крупные 27-дюймовые колеса Falken, которые увеличивают дорожный просвет и улучшают сцепление на рыхлом грунте. Подвеска осталась штатная. Новые покрышки можно считать главным элементом тюнинга, «и да, еще коврики Weathertech».
Рассказывая о своем недавнем восхождении, Гат признался, что главной задачей было проехать на Miata как можно дальше по бездорожью, и он приятно удивлен, насколько далеко ему удалось забраться. Лишь на двух участках Гат пожалел об отсутствии у автомобиля полного привода.
Похоже, у этой Mazda Miata впереди еще много захватывающих приключений. В комментариях к посту на Facebook друзья Гата намекнули, что он уже заказал комплект амортизаторов Fox.
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