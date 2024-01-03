Спорткар Porsche побил рекорд Tesla

Ранее мы писали Спорткар Porsche установил необычный рекорд (такое возможно только в Европе) Журналисты британского издания What Car? решили провести необычный эксперимент и при помощи спорткара Porsche ... Читать далее

–

Мировая премьера первого электрического спорткара Porsche состоялась в 2019 году и сейчас настало время для планового рестайлинга. Немецкий производитель тестирует прототип на гоночной трассе в Нюрбургринге, изучая пределы его возможностей. На днях пилот-испытатель Porsche Ларс Керн проехал Северную петлю за 7 минут и 07,55 секунды или на 17,68 секунды быстрее, чем Tesla Model S Plaid (7 минут 25,23 секунды). Такой разрыв в автоспорте – это практически «половина вечности», как образно заявил руководитель линейки Taycan Кевин Гик. Ларс Керн проехал не один, а несколько кругови все примерно с одним и тем же временем.

Эти цифры, зафиксированные предсерийным обновленным Taycan в «Зеленом аду», ставят немецкий электрический седан в один ряд с электрическими гиперкарами, такими как Rimac Nevera мощностью 1914 л.с. Точных технических данных свежего Taycan пока не публикуют, но самый мощный спорткар в актуальной линейке – Turbo S – выдает 762 л.с. и 1050 Нм пикового крутящего момента. Полное видео рекордного заезда обещают опубликовать в середине марта 2024 года.

Упомянутые модели: Porsche Taycan (от 6 980 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах