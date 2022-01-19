Спорткар Porsche подешевеет в России сразу на 3 млн рублей
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
За полноприводный Taycan 4S Sport Turismo придется заплатить не менее 10 020 000 рублей. Со штатной батареей электрокар развивает 435 сил, а с более крупной – мощность возрастает до 490 сил.
Версия Turbo Sport Turismo (625 сил) с полным приводом стоит от 12 980 000 рублей, а топовая модификация Turbo S обойдётся минимум в 15 750 000 рублей. Она отличается от «простого» Turbo увеличенной мощностью в режиме Launch Control: 761 вместо 680 сил. Такой универсал способен разогнаться с места до «сотни» за 2,8 секунды.
Максимальной дальностью хода может похвастаться версия 4S Sport Turismo, которая проезжает без «дозаправки» без малого 500 километров по циклу WLTP. Все универсалы Taycan поддерживают функцию быстрой зарядки, когда восполнить заряд батареи с 5% до 80% можно за 22,5 минуты.
- 10 560 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 17 370 000 РPorsche Taycan 2020 в Москве
- 14 970 000 РPorsche Taycan 2020 в Москве
- 15 120 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 16 520 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 10 600 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 14 130 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 17 360 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 19 770 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 9 580 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий