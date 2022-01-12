Спорткар Porsche установил новый и очень странный мировой рекорд
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Фото: Porsche
Туннель, проложенный в шахте, где прежде добывали никель и медь, уходит на глубину свыше 540 метров ниже уровня моря. Рудник фактически является единственным в США, куда автомобиль может заехать достаточно далеко. Именно здесь и началось эпическое путешествие электрокара. Затем Taycan Cross Turismo предстояло преодолеть 2 253 километра до вершины Пайкс-Пик, поднявшись на высоту 4 302 метра над уровнем моря.
Весь маршрут занял 33 часа 48 минут. Уровень кислорода упал на 40% от дна шахты до вершины Пайкс-Пик, а относительно экстремальные погодные условия ближе к вершине, чуть было не поставили под угрозу успех предприятия. Однако, все закончилось благополучно. На последнем этапе за рулем Porsche сидел Дай Йошихара, победитель Pikes Peak International Hill Climb 2020 года, который мог бы проехать по трассе с закрытыми глазами.
- 17 370 000 РPorsche Taycan 2020 в Москве
- 14 970 000 РPorsche Taycan 2020 в Москве
- 15 120 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
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- 16 520 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
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- 19 770 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
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- 15 250 083 РPorsche Taycan 2021 в Москве
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