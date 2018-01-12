Спорткар Toyota развивает почти 1000 сил
По этому же пути намерена пойти Toyota, а полагаться она будет на World Endurance Championship (WEC) FIA, то есть гонки на выносливость. Цель – развитие и доведение до ума чтобы развивать GR Super Sport.
Вдохновение черпается в TS050 Hybrid, причем не только с точки зрения внешности. Японская марка уточняет, что showcar использует примерно те же главные компоненты, что есть у гибрида.
В основе захватывающего GR Super Sport – 2,4-литровый битурбо V6 гибридной конструкции, позволяющей суммарно развивать 986 «лошадиных сил» (735 кВт).
Автомобиль едет на 18-дюймовых колесах с крупными шинами 330/710 R18 и имеет 2 стильные насадки на выхлопные трубы. Вместо наружных зеркал, позволяющих смотреть за происходящим сзади, используется пара камер. В целом, компоновка спорткара характерна для гоночных прототипов фирменной LMP-серии.
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