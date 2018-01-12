12 января 2018, 13:33

Спорткар Toyota развивает почти 1000 сил

У Mercedes-AMG есть Project One, у Гонок Red Bull Racing и Aston Martin есть Valkyrie. Эти компании, вовлеченные в «Формулу-1», нашли своим экспертным знаниям достойное применение в суперкарах, которые ездят по дорогам общего пользования.
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  Спорткар Toyota развивает почти 1000 сил Toyota Спорткар Toyota развивает почти 1000 сил Toyota Спорткар Toyota развивает почти 1000 сил Toyota Спорткар Toyota развивает почти 1000 сил
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По этому же пути намерена пойти Toyota, а полагаться она будет на World Endurance Championship (WEC) FIA, то есть гонки на выносливость. Цель – развитие и доведение до ума чтобы развивать GR Super Sport.

Вдохновение черпается в TS050 Hybrid, причем не только с точки зрения внешности. Японская марка уточняет, что showcar использует примерно те же главные компоненты, что есть у гибрида.

В основе захватывающего GR Super Sport – 2,4-литровый битурбо V6 гибридной конструкции, позволяющей суммарно развивать 986 «лошадиных сил» (735 кВт).

Автомобиль едет на 18-дюймовых колесах с крупными шинами 330/710 R18 и имеет 2 стильные насадки на выхлопные трубы. Вместо наружных зеркал, позволяющих смотреть за происходящим сзади, используется пара камер. В целом, компоновка спорткара характерна для гоночных прототипов фирменной LMP-серии.

Новинки и концепт кары Тойота

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Спорткар Toyota развивает почти 1000 сил
По этому же пути намерена пойти Toyota, а полагаться она будет на World Endurance Championship (WEC) FIA, то есть гонки на выносливость. Цель – развитие и доведение до ума чтобы развивать GR Super Sport.Вдохновение черпается в TS050 Hybrid, причем не только с точки зрения внешности. Японская марка уточняет, что showcar использует примерно те же главные компоненты, что есть у гибрида. В основе захватывающего GR Super Sport – 2,4-литровый битурбо V6 гибридной конструкции, позволяющей суммарно развивать 986 «лошадиных сил» (735 кВт). Автомобиль едет на 18-дюймовых колесах с крупными шинами 330/710 R18 и имеет 2 стильные насадки на выхлопные трубы. Вместо наружных зеркал, позволяющих смотреть за происходящим сзади, используется пара камер. В целом, компоновка спорткара характерна для гоночных прототипов фирменной LMP-серии.
2018-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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