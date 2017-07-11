11 июля 2017, 18:55

Спорткары McLaren станут музейными экспонатами

Автомобильный музей Лаувмана, расположенный в нидерландском городе Гаага, известен своими выставками эксклюзивных автомобилей мировых брендов. В ближайшее время экспозиция пополнится моделями британского бренда McLaren.
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Ранее все желающие полюбоваться на легендарные спорткары, были вынуждены отправляться в Великобританию, где базируется техноцентр компании. Сейчас же жителям Нидерланов далеко ходить не нужно - для ознакомления им предложены 16 моделей McLaren, выпущенных в период с 1971 по 2016 год.

Разнообразие экспонатов порадует посетителей - им представлены и гоночные автомобили, и дорожные версии, и современные авто, и классические флагманы. Еще одним аргументом к посещению выставки станет демонстрация автомобилей, выпущенных ограниченным тиражом. Среди них стоит уделить внимание McLaren P1 GTR, 675LT, 650 S Can-Am Edition, а также экземпляру F1 GTR, специально адаптированному под ралли «24 часа Ле-Мана».

Комплектации и технические характеристики

McLaren 570S 3.8 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин570
Объем двигателя3799
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводзадний
Смешанный цикл9.4
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Отзывы по теме
Средний кроссовер
Вариатор в топку, кто придумал их на кроссоверы ставить, самое слабое место в машине это вариатор, если он там есть.
cudrin
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Спорткары McLaren станут музейными экспонатами
{{material_119683}}Ранее все желающие полюбоваться на легендарные спорткары, были вынуждены отправляться в Великобританию, где базируется техноцентр компании. Сейчас же жителям Нидерланов далеко ходить не нужно - для ознакомления им предложены 16 моделей McLaren, выпущенных в период с 1971 по 2016 год.Разнообразие экспонатов порадует посетителей - им представлены и гоночные автомобили, и дорожные версии, и современные авто, и классические флагманы. Еще одним аргументом к посещению выставки станет демонстрация автомобилей, выпущенных ограниченным тиражом. Среди них стоит уделить внимание McLaren P1 GTR, 675LT, 650 S Can-Am Edition, а также экземпляру F1 GTR, специально адаптированному под ралли «24 часа Ле-Мана».
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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