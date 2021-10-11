11 октября 2021, 18:01
Спорткары Mercedes-AMG GT доживают последние месяцы
Тревожные вести пришли из Испании. Местные журналисты выяснили, что немецкий автопроизводитель прекратил прием заказов на родстеры и купе Mercedes-AMG GT и планирует к концу года снять спорткар с производства.
Дарья Климова Фото: Mercedes
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Фото: Mercedes
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Mercedes-AMG GT дебютировал в 2014 году. Под капотом расположился новый 4,0-литровый битурбомотор V8, который был компактнее, чем атмосферный агрегат объемом 6,2 литра у прежней модели SLS AMG. В 2020 году у Mercedes-AMG GT появилась топовая версия Black Series, для которой двигатель форсировали до 730 сил. Как отмечают журналисты «Авторевю», появление версии Black Series – верный признак того, что модель скоро снимут с производства.
Упомянутые модели: Mercedes AMG GT (от 6 400 000 Р)
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