Спрос на автомобили УАЗ снизился на треть в первом полугодии 2025 года
По данным агентства "Автостат", в январе-июне 2025 года УАЗ реализовал 9783 автомобиля, что на 35% меньше результата за первое полугодие 2024 года. Такое снижение отражает общие тенденции на рынке и изменения в спросе на продукцию марки.
Самой популярной модельной группой остался старый грузовой ряд (СГР), включающий в том числе легендарную "Буханку". За отчетный период было продано 4182 внедорожника из этой категории, что на 34% меньше, чем годом ранее.
Второе место по продажам занял УАЗ "Патриот" с показателем 2579 реализованных автомобилей, что на 36% ниже прошлогоднего результата. Легкий грузовик "Профи" занял третью позицию с 1595 проданными единицами, потеряв 33% спроса.
Модель "Пикап" продемонстрировала снижение продаж на 38%, реализовав 1241 автомобиль. Самым низким спросом пользовался "Хантер" — 186 машин, что на 29% меньше, чем в первом полугодии 2024 года.
Эксперты связывают падение продаж с сокращением государственных закупок, которые традиционно являются одним из ключевых каналов сбыта для УАЗ. В 2025 году объем госзаказов на автомобили снизился, что негативно отразилось на итоговых показателях компании.
Таким образом, несмотря на сохраняющуюся популярность отдельных моделей, общий спрос на продукцию УАЗ заметно упал, что ставит перед производителем задачи по адаптации к новым рыночным условиям и поиску дополнительных стимулов для покупателей.
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-
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В Иркутске стартовал 15-й международный ралли-марафон «Шелковый путь», где команда Lada Sport выступает на обновленных внедорожниках Niva Sport Turbo с мощным 280-сильным турбомотором и улучшенной технической начинкой.Читать далее
-
14.07.2025, 08:35
«Урал» показал двухосный вахтовый автобус для суровых дорог
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» автомобильный завод «Урал» представил новую версию вахтового автобуса «Берлога», построенного на базе двухосного шасси Урал-80 с полным приводом 4х4. Ранее подобные модели выпускались только на трехосных платформах – как капотных, так и бескапотных.Читать далее
-
13.07.2025, 10:34
На АвтоВАЗе готовятся собрать первые «Нивы» с новым мотором, подвеской и трансмиссией
В июле на АвтоВАЗе соберут первые три опытных автомобиля Lada Niva Legend с новым 90-сильным двигателем 1.8 и модернизированными узлами трансмиссии и подвески. Как стало известно, сборка ведется конвейерным способом – это важный этап перед запуском обновлений в серийное производство.Читать далее
-
11.07.2025, 16:12
«Соллерс» запустил производство электромеханических раздаток для пикапов и УАЗов
В Нижегородской области дочернее предприятие группы Соллерс, ООО «Соллерс Производство трансмиссий», приступило к выпуску электромеханических раздаточных коробок. Эти агрегаты будут устанавливать на автомобили УАЗ (Патриот, Пикап, полноприводный Профи) и пикапы Sollers ST6 и ST8. Читать далее
-
11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
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