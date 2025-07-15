Спрос на автомобили УАЗ снизился на треть в первом полугодии 2025 года

В первой половине 2025 года УАЗ реализовал 9783 машины, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Основные модели показали значительное снижение спроса, а сокращение госзакупок усугубило ситуацию.

По данным агентства "Автостат", в январе-июне 2025 года УАЗ реализовал 9783 автомобиля, что на 35% меньше результата за первое полугодие 2024 года. Такое снижение отражает общие тенденции на рынке и изменения в спросе на продукцию марки.

Самой популярной модельной группой остался старый грузовой ряд (СГР), включающий в том числе легендарную "Буханку". За отчетный период было продано 4182 внедорожника из этой категории, что на 34% меньше, чем годом ранее.

Второе место по продажам занял УАЗ "Патриот" с показателем 2579 реализованных автомобилей, что на 36% ниже прошлогоднего результата. Легкий грузовик "Профи" занял третью позицию с 1595 проданными единицами, потеряв 33% спроса.

Модель "Пикап" продемонстрировала снижение продаж на 38%, реализовав 1241 автомобиль. Самым низким спросом пользовался "Хантер" — 186 машин, что на 29% меньше, чем в первом полугодии 2024 года.

Эксперты связывают падение продаж с сокращением государственных закупок, которые традиционно являются одним из ключевых каналов сбыта для УАЗ. В 2025 году объем госзаказов на автомобили снизился, что негативно отразилось на итоговых показателях компании.

Таким образом, несмотря на сохраняющуюся популярность отдельных моделей, общий спрос на продукцию УАЗ заметно упал, что ставит перед производителем задачи по адаптации к новым рыночным условиям и поиску дополнительных стимулов для покупателей.

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