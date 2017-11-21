Спрос на «БелАЗы» растет на всех рынках
Рост объемов производства жодинского автогиганта «БелАЗ» в период с января по октябрь текущего года составил почти 191% к аналогичному периоду 2016-го. За 10 месяцев 2017-го продукция завода поставлена в 28 стран мира с темпом роста к аналогичному периоду 2016-го почти 194%.
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Это увеличение, говорят на заводе, в большой степени связано со значительным ростом отгрузки именно машин грузоподъемностью 90 тонн и выше: почти в 2 раза (в единицах техники) по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и на 174 ед. больше, чем за весь 2016-й.
Практически всю выпускаемую продукцию (96%) «БелАЗ» отправляет на экспорт. В пятерку ведущих потребителей белорусской техники входят Россия, Узбекистан, Зимбабве, Казахстан и Украина. Среди стран дальнего зарубежья лидируют такие рынки, как Марокко, Ангола, Босния и Герцеговина.
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