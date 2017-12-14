14 декабря 2017, 17:07

Спрос на дизели продолжает падать

Вот уже 4 год подряд продажи новых дизельных автомобилей на российском авторынке падают. При этом доля машин с двигателями, работающими на «тяжелом топливе», постоянно сокращается.
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По данным аналитического агентства «Автостат», в 2013 году на долю дизельных машин приходилось 8,3% российского авторынка, в 2015-м— уже 7,7%, в 2016-м — 7,3%, а в нынешнем году на дизели пришлось только 6,4% от общего числа продаж новых автомобилей в России.

Как отмечают аналитики, снижение доли дизельных машин происходит из-за «изменения структуры рынка в сторону более компактных моделей», которые с подобными моторами в Россию практически не ввозятся. Помимо этого, в сегменте SUV покупатели выбирают городские вседорожники с бензиновыми агрегатами.

Напомним, что с января по ноябрь на российском авторынке было продано 1 430 197 новых автомобилей, что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Всем привет! Я здесь новенькая и нужен совет. Назрела проблемка и нужно в ближайшее время решить. Хочу привести в порядок все мелочи автомобильные и разложить все по местам и так, чтоб знать где и что лежит, а не искать часами. Подскажите по индивидуальным размерам можно стеллаж в магазине или в инете ...
Malika
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Мне на СТО исправляли вмятину.
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Спрос на дизели продолжает падать
{{material_id}} По данным аналитического агентства «Автостат», в 2013 году на долю дизельных машин приходилось 8,3% российского авторынка, в 2015-м— уже 7,7%, в 2016-м — 7,3%, а в нынешнем году на дизели пришлось только 6,4% от общего числа продаж новых автомобилей в России.Как отмечают аналитики, снижение доли дизельных машин происходит из-за «изменения структуры рынка в сторону более компактных моделей», которые с подобными моторами в Россию практически не ввозятся. Помимо этого, в сегменте SUV покупатели выбирают городские вседорожники с бензиновыми агрегатами.Напомним, что с января по ноябрь на российском авторынке было продано 1 430 197 новых автомобилей, что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2017-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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