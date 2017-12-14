Спрос на дизели продолжает падать
По данным аналитического агентства «Автостат», в 2013 году на долю дизельных машин приходилось 8,3% российского авторынка, в 2015-м— уже 7,7%, в 2016-м — 7,3%, а в нынешнем году на дизели пришлось только 6,4% от общего числа продаж новых автомобилей в России.
Как отмечают аналитики, снижение доли дизельных машин происходит из-за «изменения структуры рынка в сторону более компактных моделей», которые с подобными моторами в Россию практически не ввозятся. Помимо этого, в сегменте SUV покупатели выбирают городские вседорожники с бензиновыми агрегатами.
Напомним, что с января по ноябрь на российском авторынке было продано 1 430 197 новых автомобилей, что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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