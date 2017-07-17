17 июля 2017, 16:00

Спрос на дизельные автомобили снизился

Российские автомобилисты в большинстве своем не могут отказаться от бензиновых автомобилей в пользу дизельных. С января по май в нашей стране было продано только 38 000 машин с моторами, работающими на «тяжелом топливе».
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По данным аналитического агентства «Автостат», результат оказался на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным дизельным автомобилем стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который разошелся тиражом в 3375 экземпляров (-7%).

Следом за ним расположился еще один японский внедорожник - Land Cruiser 200. У его пользу за 5 месяцев сделали выбор 2719 человек, что на 28% меньше, чем годом ранее. На третью позицию поднялся кроссовер Renault Duster: 2606 проданных единиц и рост на 20%.

В список самых популярных дизельных машин на российском авторынке также попали: Kia Sorento Prime (1544 единиц; +95,2%), BMW Х6 (1516 единиц; +29,6%), Volkswagen Tiguan (1365 единиц), Toyota Hilux (1317 единиц; -26,8%), Hyundai Santa Fe (1274 единиц; +0,9%), BMW X5 (1870 единиц; -11,6%), Audi Q7 (1547 автомобилей; -8,6%).

Плюсы и минусы
Дизельные автомобили экономичные и экологичные.У неопытных водителей могут возникнуть проблемы с эксплуатацией.
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Отзывы по теме
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Stanislav78
Покупка и эксплуатация автомобилей Лифан
| Кому: Nikolai78 Можно уточнить где покупали автомобиль и когда.
Лифан в Крыму
Средний кроссовер
Ну вот может поэтому и не ставили на Хавал варик, потому что по кашкаю уже знаю, что мужики их за 50 тыс пробега разрывали буквально, не любит он внедорожной езды. А на Хавале кстати механика и автомат немецкие ZF, ощущается, передачи переключать приятно, втыкаются четко и мягко.
arallov_85
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Спрос на дизельные автомобили снизился
По данным аналитического агентства «Автостат», результат оказался на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным дизельным автомобилем стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который разошелся тиражом в 3375 экземпляров (-7%).Следом за ним расположился еще один японский внедорожник - Land Cruiser 200. У его пользу за 5 месяцев сделали выбор 2719 человек, что на 28% меньше, чем годом ранее. На третью позицию поднялся кроссовер Renault Duster: 2606 проданных единиц и рост на 20%.В список самых популярных дизельных машин на российском авторынке также попали: Kia Sorento Prime (1544 единиц; +95,2%), BMW Х6 (1516 единиц; +29,6%), Volkswagen Tiguan (1365 единиц), Toyota Hilux (1317 единиц; -26,8%), Hyundai Santa Fe (1274 единиц; +0,9%), BMW X5 (1870 единиц; -11,6%), Audi Q7 (1547 автомобилей; -8,6%).
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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