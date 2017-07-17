Спрос на дизельные автомобили снизился
По данным аналитического агентства «Автостат», результат оказался на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным дизельным автомобилем стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который разошелся тиражом в 3375 экземпляров (-7%).
Следом за ним расположился еще один японский внедорожник - Land Cruiser 200. У его пользу за 5 месяцев сделали выбор 2719 человек, что на 28% меньше, чем годом ранее. На третью позицию поднялся кроссовер Renault Duster: 2606 проданных единиц и рост на 20%.
В список самых популярных дизельных машин на российском авторынке также попали: Kia Sorento Prime (1544 единиц; +95,2%), BMW Х6 (1516 единиц; +29,6%), Volkswagen Tiguan (1365 единиц), Toyota Hilux (1317 единиц; -26,8%), Hyundai Santa Fe (1274 единиц; +0,9%), BMW X5 (1870 единиц; -11,6%), Audi Q7 (1547 автомобилей; -8,6%).
|Дизельные автомобили экономичные и экологичные.
|У неопытных водителей могут возникнуть проблемы с эксплуатацией.
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