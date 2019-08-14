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14 августа 2019, 09:34

Спрос на электрокары растёт: какое будущее у них в России?

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В текущем году в России наблюдается непривычный тренд: уровень продаж электромобилей заметно вырос. Причем речь идет как про новые машины, так и подержанные.

По данным аналитического агентства «Автостат», за первое полугодие 2019-го на вторичном авторынке было реализовано 1395 машин с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу. Это на 56% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Что касается новых электрокаров, то за 5 месяцев текущего года было продано 119 таких авто, а это в 2,9 раза больше показателей за 2018-й. В прошлом году с января по май на российском рынке был реализован 41 «зеленый» автомобиль.

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

фото пользователя 110km

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

фото пользователя 110km

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

Какие электромобили покупают в России

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Как правило, картина продаж выглядит из года в год одинаково. На вторичном рынке самыми востребованными являются хэтчбеки Nissan Leaf. Всего за полгода реализовано 1314 подержанных японских хэтчбеков, из них 1287 штук — с правым расположением руля, были ввезены из Японии.

На втором месте Mitsubishi i-MiEV. За отчетный период перепродали 34 таких электрокара. Замыкает первую тройку отечественная Lada Ellada (14 штук). Далее в рейтинге BMW i3 (13 шт.), Tesla Model S (11 шт.), Tesla Model X (6 шт.) и Jaguar I-Pace (2 штуки).

Что касается рынка новых электрических машин, то в основном были куплены электромобили Jaguar I-Pace — 61 авто. На их долю пришлось больше 50% всех проданных на российском рынке электрокаров.
Вторую строчку занимают Nissan Leaf. С января по май 2019 года в России было реализовано 35 этих моделей. Третье, четвертое и пятое места соответственно у моделей Model X (12 ед.), Model S (6 ед.) и Model 3 (2 ед.) американской компании Tesla. Кроме того, трое жителей России приобрели французский миниэлектрокар Renault Twizy.

Максим Вирченко, директор дилерских центров «Jaguar Land Rover Автопрайм» и «Jaguar Land Rover Октябрьская» « Технологии в электротранспорте стремительно развиваются, и электромобили постепенно отвоевывают свою нишу на отечественном рынке. Бестселлер в классе электрокаров в России - Jaguar I-Pace – мощный спортивный внедорожник с отличной динамикой и просторным комфортабельным салоном. Секрет его успеха в том, что он по своим характеристикам может соревноваться с топовыми внедорожниками премиум-класса, но при этом передвигается на электротяге. Таким образом, владельцу электромобиля больше не нужно жертвовать удовольствием от вождения ради сохранения экологии. В этом – залог постепенного распространения электромобилей в будущем »
Максим Вирченко, директор дилерских центров «Jaguar Land Rover Автопрайм» и «Jaguar Land Rover Октябрьская»
Тем не менее, по сравнению со странами Евросоюза и США в России спрос на электрокары ничтожный. Главные причины, по которым россияне не пересаживаются на машины с нулевым выбросом – это ценовая недоступность такого транспорта и отсутствие инфраструктуры, необходимой для обслуживания авто.

Сегодня каждый уважающий себя автопроизводитель развивает линейку электрического транспорта. Между тем, работы по пересадке водителей с машин, работающих на ДВС, на электрокары ведутся еще с 60-х годов прошлого столетия. Но стоимость «зеленых» машин пока еще не позволяет им конкурировать с привычными транспортными средствами.

Как стимулировать продажи электромобилей? И надо ли?

Основной фактор широкого распространения электромобилей в Европе – различные стимулирующие меры со стороны государства: в Европе покупать и ездить на электромобилях выгодно. Кроме того, там хорошо развита инфраструктура зарядных станций, Россия же только делает первые шаги в этом направлении.

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

фото пользователя 110km

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России

 

Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Спрос на электрокары растёт какое будущее у них в России
Вступление России в Евразийский экономический союз подтолкнуло правительство взять курс на поддержку машин с электрическими и гибридными силовыми установками. Правда, в год создания ЕЭС все ограничилось отменой таможенных пошлин на ввоз таких машин, и то на два года. Затем начались бесконечные разговоры о необходимости ввести преференции для владельцев электрокаров.

Что же предлагалось? Прежде всего, оказывать помощь организациям, создающим инфраструктуру для «зеленых» машин. По факту заправок для электромобилей в России по-прежнему недостаточно для массового использования «зеленых» машин.

Также электромобилям хотели позволить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. В крупных городах предлагалось установить «обязательную долю электромобильной техники», которая должна использоваться в общественном транспорте, причем сделать это планировалось на уровне правительства. Кроме того, в документе указывалась необходимость разработать предложения по оснащению стоянок торговых центров и городских парковок зарядными станциями. Дальше разговоров дело, увы, пока не пошло.

Бытует мнение, что популяризировать электрический транспорт среди населения правительству не выгодно. Мол, упадет спрос на бензин, и существенная часть денег перестанет пополнять казну. Тут уж не до разговоров об экологии.

Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи» « На мой взгляд, все эти инициативы по поддержке электрокаров выносятся на обсуждение для «галочки», якобы мы тоже проявляем заботу об экологии. Не думаю, что нашей стране выгодно, чтобы люди меняли бензин на электричество. Наконец, нужно сперва развивать инфраструктуру, а уже потом стимулировать продаж электрических машин »
Анастасия Анисимова, руководитель клуба «Автоледи»
Развертывание зарядной инфраструктуры в ключевых регионах было запланировано еще на 2014-2015 годы, а до 2020-го она должна была стать повсеместной. По факту зарядки для электрокаров есть лишь в крупных городах России и на некоторых платных трассах. Ни о какой повсеместности речи не идет.

Вместо экологичного транспорта россияне по-прежнему выбирают бензиновый: ему принадлежит львиная доля автопарка – 93%, хотя 10 лет назад показатель составлял вообще 98%. Цифра сократилась за счет популяризации дизельных автомобилей: их количество подросло с 2 до 7%. Также у нас популярны недорогие по цене и обслуживанию машины, а электрокары, увы, в эту категорию отнести пока нельзя.

Арина Милая
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Спрос на электрокары растёт: какое будущее у них в России?
По данным аналитического агентства «Автостат», за первое полугодие 2019-го на вторичном авторынке было реализовано 1395 машин с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу. Это на 56% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Что касается новых электрокаров, то за 5 месяцев текущего года было продано 119 таких авто, а это в 2,9 раза больше показателей за 2018-й. В прошлом году с января по май на российском рынке был реализован 41 «зеленый» автомобиль.{{gallery_126}}Какие электромобили покупают в России{{material_125508}} Как правило, картина продаж выглядит из года в год одинаково. На вторичном рынке самыми востребованными являются хэтчбеки Nissan Leaf. Всего за полгода реализовано 1314 подержанных японских хэтчбеков, из них 1287 штук — с правым расположением руля, были ввезены из Японии.На втором месте Mitsubishi i-MiEV. За отчетный период перепродали 34 таких электрокара. Замыкает первую тройку отечественная Lada Ellada (14 штук). Далее в рейтинге BMW i3 (13 шт.), Tesla Model S (11 шт.), Tesla Model X (6 шт.) и Jaguar I-Pace (2 штуки).Что касается рынка новых электрических машин, то в основном были куплены электромобили Jaguar I-Pace — 61 авто. На их долю пришлось больше 50% всех проданных на российском рынке электрокаров.Вторую строчку занимают Nissan Leaf. С января по май 2019 года в России было реализовано 35 этих моделей. Третье, четвертое и пятое места соответственно у моделей Model X (12 ед.), Model S (6 ед.) и Model 3 (2 ед.) американской компании Tesla. Кроме того, трое жителей России приобрели французский миниэлектрокар Renault Twizy. {{person_142_Технологии в электротранспорте стремительно развиваются, и электромобили постепенно отвоевывают свою нишу на отечественном рынке. Бестселлер в классе электрокаров в России - Jaguar I-Pace – мощный спортивный внедорожник с отличной динамикой и просторным комфортабельным салоном. Секрет его успеха в том, что он по своим характеристикам может соревноваться с топовыми внедорожниками премиум-класса, но при этом передвигается на электротяге. Таким образом, владельцу электромобиля больше не нужно жертвовать удовольствием от вождения ради сохранения экологии. В этом – залог постепенного распространения электромобилей в будущем}} Тем не менее, по сравнению со странами Евросоюза и США в России спрос на электрокары ничтожный. Главные причины, по которым россияне не пересаживаются на машины с нулевым выбросом – это ценовая недоступность такого транспорта и отсутствие инфраструктуры, необходимой для обслуживания авто. Сегодня каждый уважающий себя автопроизводитель развивает линейку электрического транспорта. Между тем, работы по пересадке водителей с машин, работающих на ДВС, на электрокары ведутся еще с 60-х годов прошлого столетия. Но стоимость «зеленых» машин пока еще не позволяет им конкурировать с привычными транспортными средствами.Как стимулировать продажи электромобилей? И надо ли?Основной фактор широкого распространения электромобилей в Европе – различные стимулирующие меры со стороны государства: в Европе покупать и ездить на электромобилях выгодно. Кроме того, там хорошо развита инфраструктура зарядных станций, Россия же только делает первые шаги в этом направлении. {{gallery_127}} Вступление России в Евразийский экономический союз подтолкнуло правительство взять курс на поддержку машин с электрическими и гибридными силовыми установками. Правда, в год создания ЕЭС все ограничилось отменой таможенных пошлин на ввоз таких машин, и то на два года. Затем начались бесконечные разговоры о необходимости ввести преференции для владельцев электрокаров.Что же предлагалось? Прежде всего, оказывать помощь организациям, создающим инфраструктуру для «зеленых» машин. По факту заправок для электромобилей в России по-прежнему недостаточно для массового использования «зеленых» машин.Также электромобилям хотели позволить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. В крупных городах предлагалось установить «обязательную долю электромобильной техники», которая должна использоваться в общественном транспорте, причем сделать это планировалось на уровне правительства. Кроме того, в документе указывалась необходимость разработать предложения по оснащению стоянок торговых центров и городских парковок зарядными станциями. Дальше разговоров дело, увы, пока не пошло.Бытует мнение, что популяризировать электрический транспорт среди населения правительству не выгодно. Мол, упадет спрос на бензин, и существенная часть денег перестанет пополнять казну. Тут уж не до разговоров об экологии. {{person_79_На мой взгляд, все эти инициативы по поддержке электрокаров выносятся на обсуждение для «галочки», якобы мы тоже проявляем заботу об экологии. Не думаю, что нашей стране выгодно, чтобы люди меняли бензин на электричество. Наконец, нужно сперва развивать инфраструктуру, а уже потом стимулировать продаж электрических машин}} Развертывание зарядной инфраструктуры в ключевых регионах было запланировано еще на 2014-2015 годы, а до 2020-го она должна была стать повсеместной. По факту зарядки для электрокаров есть лишь в крупных городах России и на некоторых платных трассах. Ни о какой повсеместности речи не идет.Вместо экологичного транспорта россияне по-прежнему выбирают бензиновый: ему принадлежит львиная доля автопарка – 93%, хотя 10 лет назад показатель составлял вообще 98%. Цифра сократилась за счет популяризации дизельных автомобилей: их количество подросло с 2 до 7%. Также у нас популярны недорогие по цене и обслуживанию машины, а электрокары, увы, в эту категорию отнести пока нельзя.
2019-08-14
Автор: Арина Милая
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