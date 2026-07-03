Электромобили сметают с полок: почему в России возник ажиотаж на «зелёные» авто

Спрос на электромобили и гибриды в России вырос: дефицит и новые лидеры рынка

Рынок электромобилей и гибридов в России переживает неожиданный всплеск интереса: продажи выросли почти на 50%, а некоторые модели исчезли из салонов. Что происходит с предложением, почему дилеры не успевают за спросом и как это связано с топливным ажиотажем - объясняют специалисты. Мало кто знает, что новые правила игры уже затронули и вторичный рынок.

Рынок электромобилей и гибридов в России переживает неожиданный всплеск интереса: продажи выросли почти на 50%, а некоторые модели исчезли из салонов. Что происходит с предложением, почему дилеры не успевают за спросом и как это связано с топливным ажиотажем - объясняют специалисты. Мало кто знает, что новые правила игры уже затронули и вторичный рынок.

Резкий рост интереса к электромобилям и гибридным моделям в России стал одним из самых заметных трендов последних месяцев. Для многих автомобилистов это не просто модное увлечение, а вынужденная мера на фоне нестабильности цен на топливо и ограниченного выбора традиционных машин. Как отмечают эксперты, ситуация на рынке изменилась настолько стремительно, что привычные сценарии покупки автомобилей больше не работают.

По информации «Российской Газеты», только за последнюю неделю июня на учет было поставлено 1754 новых гибридных автомобиля - это на треть больше, чем неделей ранее, и почти в полтора раза превышает средний недельный показатель этого года. Среди лидеров продаж оказались Evolute i-Space, Geely EM-I, Voyah Free, GAC S7 и Exeed Exlantix ET. Чистых электромобилей за тот же период зарегистрировали 195 штук, но их спрос ограничен скудным предложением: популярный Evolute i-Joy практически исчез из салонов, а новинка UMO 5 от «Яндекса» быстро набирает обороты, несмотря на ограниченные объемы производства.

Дилеры и производители признают: доступных электрокаров и гибридов на рынке становится все меньше. По словам главы «Автостата» Сергея Целикова, половина спроса ранее приходилась на Evolute i-Joy, но сейчас эта модель недоступна. UMO 5, который выпускается на заводе «Москвич», в основном уходит в такси, а «Москвич 3e» почти полностью продается юридическим лицам. Ранее электромобили считались неликвидом, но теперь их буквально сметают с полок, и большинство предложений - только под заказ. На вторичном рынке ситуация аналогична: количество доступных подержанных электрокаров сократилось примерно на 30%.

В компании Evolute подтверждают: из-за высокого спроса на отдельные модели уже образовалась очередь на поставку. Ожидание на Evolute i-Space составляет около недели, а на Evolute i-Joy - несколько недель. Производство увеличивают, чтобы сократить сроки, но дефицит сохраняется и в премиальном сегменте Voyah. Как отмечают представители бренда, интерес к «зеленым» моделям растет, и дилеры не успевают пополнять запасы.

Несмотря на ажиотаж, эксперты не ожидают появления очередей на электрозаправках. По словам Игоря Моржаретто, в России работает около 17 тысяч электрозарядных станций, но они сосредоточены в нескольких регионах с наибольшей концентрацией электромобилей. Большинство владельцев электрокаров заряжают их дома или в гаражах, а не на городских станциях. Аналитики подчеркивают: быстрый рост числа электромобилей маловероятен из-за их высокой стоимости, поэтому инфраструктура пока справляется с нагрузкой.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», отмечает, что средняя загрузка зарядных станций по стране не превышает 9% в сутки, а в Москве этот показатель чуть выше. Он уверен, что массовых очередей не будет, пока не произойдет резкого скачка числа электромобилей и гибридов. С ним согласна и председатель АЭТИ Ия Гордеева: по ее словам, общее потребление электроэнергии на зарядках выросло, но сессии стали короче - гибриды заряжаются быстрее, а количество коротких зарядок увеличилось. Даже если начнется строительство новых станций, на ввод в эксплуатацию уйдет не менее полугода.

Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и на других рынках: например, в материале о запуске Audi A6 Allroad в России подробно разбирались причины ажиотажа и задержек с поставками, что позволяет провести параллели с нынешней ситуацией на рынке электромобилей и гибридов. Подробнее об этом можно узнать в анализе особенностей поставок новых моделей.

Для понимания масштабов: по данным на 2026 год, в России зарегистрировано более 30 тысяч электромобилей и около 70 тысяч гибридов. Большинство зарядных станций расположены в крупных городах и на трассах федерального значения. Важно учитывать, что развитие инфраструктуры напрямую зависит от интереса частного бизнеса, а не государства. В ближайшие месяцы эксперты прогнозируют сохранение высокого спроса на электрифицированные автомобили, но массового дефицита или коллапса зарядных сетей пока не ожидается. Эта динамика может стать определяющей для дальнейшего развития рынка и повлиять на стратегию автопроизводителей в России.