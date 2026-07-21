Бензиновый кризис в России: продажи электромобилей взлетели на 83% за три недели

21 июля 2026, 06:18
Спрос на электромобили и гибриды в России вырос на 83% за три недели
Спрос на электромобили и гибриды в России вырос на 83% за три недели
В условиях нехватки топлива россияне все чаще выбирают электромобили и гибриды. За последние недели продажи таких машин почти удвоились, что отражает новый тренд на рынке. Эксперты отмечают рекордные показатели и выделяют лидеров среди моделей.
Рынок автомобилей в России переживает перемены: на фоне дефицита бензина резко вырос интерес к электромобилям и гибридным моделям. За три недели, с 29 июня по 19 июля, продажи машин с электрической тягой увеличились на 83%. Такие данные приводит генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.
За этот период еженедельно продавалось в среднем 2144 подключаемых гибрида и 326 электромобилей. Для сравнения: в начале года эти показатели были почти вдвое ниже — 1173 и 178 автомобилей соответственно. Таким образом, россияне стали в два раза чаще выбирать транспорт, который можно заряжать от розетки, что свидетельствует о смене потребительских настроений.
Особенно отмечен всплеск интереса к электромобилям: на прошлой неделе был зафиксирован абсолютный рекорд 2026 года — 419 проданных электрокаров за семь дней. В сегменте подключаемых гибридов лучший результат с начала года был зафиксирован двумя неделями ранее — 2299 автомобилей за неделю.
Среди электромобилей лидирует UMO 5, который за три недели выбрали 270 покупателей. В категории гибридов наибольшим спросом пользуется Geely EX5 EM-i — 1734 проданных экземпляра за тот же период. Эти модели стали своеобразными индикаторами новых тенденций на рынке.
Рост интереса к электромобилям и гибридам может быть связан не только с временными трудностями на топливном рынке, но и с постепенным изменением отношения россиян к альтернативным видам транспорта. По данным отраслевых аналитиков, в крупных городах уже существует инфраструктура для зарядки электрокаров, а производители расширяют модельный ряд.
В 2026 году российский рынок электромобилей останется сравнительно незначительным по сравнению с мировыми лидерами, однако темпы роста позволяют обеспечить дальнейшее развитие этого сегмента. Для покупателей это означает больший выбор и постепенное снижение зависимости от традиционного топлива.
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