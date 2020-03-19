Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
19 марта 2020, 00:32

Спрос на китайские автомобили в России продолжает расти

  • 317
  • 0
В феврале российские дилеры реализовали 3,2 тысячи новых легковых автомобилей китайских брендов или на 36% больше, чем годом ранее. Лидером вновь стал Haval, продажи которого выросли более чем вдвое.
Ранее мы писали
Экспансия китайских марок на российский рынок усиливается. Открылся первый собственный завод китайского бренда ...
Читать далее
По данным аналитического агентства «Автостат» в феврале 2020 года в России было продано 3 208 новых автомобилей китайских марок. Это на 35,9% лучше показателя февраля 2019-го. Первое место удерживает Haval. На вседорожниках марки остановили свой выбор 1 220 россиян или на 127% больше, чем в прошлом году.

Второе место досталось марке Geely, которая завершила месяц с результатом в 753 проданных автомобиля (+43%). На третьей строчке расположилась Chery. Дилеры марки реализовали в феврале 457 автомобилей (+7%). Замыкают первую пятерку Lifan (123 экз.; -73%) и FAW (105 экз., +184%).

Остальные четыре китайских автомобильных бренда, представленные на отечественном рынке, не смогли реализовать за месяц и сотни машин. Продажи DFM зафиксировали на отметке 86 автомобилей (-16%). Дилерам Zotye удалось продать 15 машин (-91%), Brilliance – 13 машин (-41%), а Foton – всего 5 машин (-67%).

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Помогите с поиском запчастей
ПОМОГИТЕ-НАЙТИ-КПП-ДЕРВЕЙС-АВРОРУ
ТАТЬЯНА
Транспортный налог
Я просто не понимаю за что мы платим такие суммы, если у нас нет дорог по ктороым можно передвигаться без риска. Да и не важно сколько л.с. у тебя под капотом, всеравно ты вынужден соблюдать скоростной режим и дороги все разбитые. Остается только пересесть на велосипеды. В Москве, Чечне, Ингушетии за ...
Игорь
BMW показал «ноздри» четвертой серии во время тестовой обкатки
Ребят, мне одному это одно место напоминает или нет? Не, конечно, можно представить, что это яблоко... Но чего-то не туда они идут, не туда. Дизайнера на мыло. Действительно бобер какой-то, а хищный спортивный автомобиль
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 27 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Спрос на китайские автомобили в России продолжает расти
{{material_129100}}По данным аналитического агентства «Автостат» в феврале 2020 года в России было продано 3 208 новых автомобилей китайских марок. Это на 35,9% лучше показателя февраля 2019-го. Первое место удерживает Haval. На вседорожниках марки остановили свой выбор 1 220 россиян или на 127% больше, чем в прошлом году.Второе место досталось марке Geely, которая завершила месяц с результатом в 753 проданных автомобиля (+43%). На третьей строчке расположилась Chery. Дилеры марки реализовали в феврале 457 автомобилей (+7%). Замыкают первую пятерку Lifan (123 экз.; -73%) и FAW (105 экз., +184%).Остальные четыре китайских автомобильных бренда, представленные на отечественном рынке, не смогли реализовать за месяц и сотни машин. Продажи DFM зафиксировали на отметке 86 автомобилей (-16%). Дилерам Zotye удалось продать 15 машин (-91%), Brilliance – 13 машин (-41%), а Foton – всего 5 машин (-67%).
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Самара Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться