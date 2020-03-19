19 марта 2020, 00:32
Спрос на китайские автомобили в России продолжает расти
- 317
- 0
В феврале российские дилеры реализовали 3,2 тысячи новых легковых автомобилей китайских брендов или на 36% больше, чем годом ранее. Лидером вновь стал Haval, продажи которого выросли более чем вдвое.
Ранее мы писали
Экспансия китайских марок на российский рынок усиливается. Открылся первый собственный завод китайского бренда ...Читать далее
Второе место досталось марке Geely, которая завершила месяц с результатом в 753 проданных автомобиля (+43%). На третьей строчке расположилась Chery. Дилеры марки реализовали в феврале 457 автомобилей (+7%). Замыкают первую пятерку Lifan (123 экз.; -73%) и FAW (105 экз., +184%).
Остальные четыре китайских автомобильных бренда, представленные на отечественном рынке, не смогли реализовать за месяц и сотни машин. Продажи DFM зафиксировали на отметке 86 автомобилей (-16%). Дилерам Zotye удалось продать 15 машин (-91%), Brilliance – 13 машин (-41%), а Foton – всего 5 машин (-67%).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
ПОМОГИТЕ-НАЙТИ-КПП-ДЕРВЕЙС-АВРОРУ
Я просто не понимаю за что мы платим такие суммы, если у нас нет дорог по ктороым можно передвигаться без риска. Да и не важно сколько л.с. у тебя под капотом, всеравно ты вынужден соблюдать скоростной режим и дороги все разбитые. Остается только пересесть на велосипеды. В Москве, Чечне, Ингушетии за ...
Ребят, мне одному это одно место напоминает или нет? Не, конечно, можно представить, что это яблоко... Но чего-то не туда они идут, не туда. Дизайнера на мыло. Действительно бобер какой-то, а хищный спортивный автомобиль
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве