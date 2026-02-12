Какие BMW, Mercedes-Benz и Audi стали самыми востребованными в России и почему

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 февраля 2026, 17:27

Спрос на немецкие премиальные авто в России резко вырос: какие модели в топе

Спрос на немецкие премиальные авто в России резко вырос: какие модели в топе

Какие BMW, Mercedes-Benz и Audi стали самыми востребованными в России и почему

Спрос на немецкие премиальные авто в России резко вырос: какие модели в топе

Вышло исследование: несмотря на падение мировых продаж, в России наблюдается настоящий бум на немецкие премиальные автомобили. Какие модели BMW, Mercedes-Benz и Audi оказались в центре внимания, и что происходит с ценами - разбираемся подробно.

Вышло исследование: несмотря на падение мировых продаж, в России наблюдается настоящий бум на немецкие премиальные автомобили. Какие модели BMW, Mercedes-Benz и Audi оказались в центре внимания, и что происходит с ценами - разбираемся подробно.

Рынок премиальных автомобилей в России удивил даже самых опытных экспертов: на фоне глобального снижения интереса к немецким брендам, отечественные автолюбители буквально сметают BMW, Mercedes-Benz и Audi из салонов. Эта тенденция не только подчеркивает особенности российского спроса, но и формирует новые правила игры для дилеров, работающих по параллельному импорту. Как сообщает Autonews, за последний год продажи немецких премиальных машин в России выросли на десятки процентов, а отдельные модели стали настоящим дефицитом.

Почему это важно? Во-первых, несмотря на отсутствие официальных представительств, россияне продолжают голосовать рублем за качество и статус. Во-вторых, рост цен не останавливает покупателей: премиум-сегмент остается одним из самых динамичных и желанных, даже в условиях ограниченного выбора и сложной логистики. В-третьих, на фоне мирового спада интереса к немецким маркам, российский рынок становится для них своеобразным «островком стабильности».

BMW: кроссоверы нарасхват

BMW, несмотря на снижение мировых продаж на 1,4% в 2025 году, в России показал впечатляющий рост - плюс 42%. По информации Autonews, за год было реализовано 16 742 автомобиля этой марки. Лидерами стали кроссоверы: X3, X5 и X1. Особенно популярен X3, который чаще всего встречается в удлиненной версии Long, предназначенной для китайского рынка. Эта модификация стала настоящим хитом среди российских покупателей, несмотря на стартовую цену от 7,36 млн рублей.

BMW X5, обновленный и с множеством опций, также пользуется высоким спросом. В дилерских центрах чаще всего встречаются «китайские» версии с удлиненным кузовом и богатым оснащением. Стоимость начинается от 9,75 млн рублей. Самый доступный кроссовер - X1 - поставляется в Россию по «серым» каналам и стоит от 5,65 млн рублей. В базовой комплектации уже есть двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и целый набор электронных ассистентов.

Mercedes-Benz: внедорожники и кроссоверы в приоритете

Mercedes-Benz, несмотря на глобальное падение продаж на 9%, в России увеличил реализацию на 35%. В 2025 году было продано 9430 автомобилей, и снова в центре внимания оказались внедорожники и кроссоверы. Абсолютный лидер - легендарный G-Class, который теперь доступен в обновленной дизельной версии с кожаным салоном и современными опциями. Цена стартует от 22,9 млн рублей, но это не отпугивает ценителей статуса и комфорта.

GLC и GLS также не теряют популярности. GLC, особенно в удлиненной L-модификации для китайского рынка, разлетается у дилеров как горячие пирожки. Стоимость - от 7,67 млн рублей. GLS, представленный в обновленном втором поколении, оснащен мощным стартер-генератором и стоит от 17,25 млн рублей. Все эти модели поставляются по параллельному импорту, что не мешает им оставаться в топе продаж.

Audi: ставка на богатые комплектации

У Audi ситуация схожая: мировые продажи упали на 2,9%, а в России спрос вырос на 43%. За год было продано 4556 автомобилей. Самым востребованным стал кроссовер Q5 третьего поколения, который дилеры привозят из Китая. Чаще всего это удлиненные версии с премиальной аудиосистемой, проекционным экраном и кожаным салоном. Цена - от 7,35 млн рублей.

Q7, оснащенный пневмоподвеской и адаптивной оптикой, стоит от 11,15 млн рублей и также пользуется стабильным спросом. Q3 второго поколения, несмотря на отсутствие новейшей версии, остается одной из самых доступных моделей - от 4,95 млн рублей. Российские дилеры предлагают широкий выбор комплектаций, что позволяет подобрать автомобиль под любые запросы.

Что происходит с ценами и почему это важно

Рост цен на немецкие премиальные автомобили в России не останавливает покупателей. Наоборот, дефицит и ограниченный выбор только подогревают интерес. Многие дилеры отмечают, что машины в топовых комплектациях уходят буквально за считанные дни. Параллельный импорт стал основным каналом поставок, а китайские версии с удлиненными кузовами и расширенным набором опций - новым стандартом для российского рынка.

Ситуация наглядно демонстрирует: несмотря на все сложности, российский потребитель готов платить за комфорт, технологии и престиж. Немецкие премиальные бренды, даже в условиях санкций и отсутствия официальных поставок, сохраняют особый статус и востребованность. Для многих это не просто автомобиль, а символ успеха и уверенности в завтрашнем дне.

Упомянутые модели: BMW X3 (от 2 810 000 Р), Audi Q5 (от 2 750 000 Р), Mercedes G (от 11 500 000 Р)
Упомянутые марки: BMW, Audi, Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы БМВ, Ауди, Мерседес

Похожие материалы БМВ, Ауди, Мерседес

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Сочи Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться