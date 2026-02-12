Какие BMW, Mercedes-Benz и Audi стали самыми востребованными в России и почему

12 февраля 2026, 17:27
Спрос на немецкие премиальные авто в России резко вырос: какие модели в топе
Вышло исследование: несмотря на падение мировых продаж, в России наблюдается настоящий бум на немецкие премиальные автомобили. Какие модели BMW, Mercedes-Benz и Audi оказались в центре внимания, и что происходит с ценами - разбираемся подробно.
Рынок премиальных автомобилей в России удивил даже самых опытных экспертов: на фоне глобального снижения интереса к немецким брендам, отечественные автолюбители буквально сметают BMW, Mercedes-Benz и Audi из салонов. Эта тенденция не только подчеркивает особенности российского спроса, но и формирует новые правила игры для дилеров, работающих по параллельному импорту. Как сообщает Autonews, за последний год продажи немецких премиальных машин в России выросли на десятки процентов, а отдельные модели стали настоящим дефицитом.
Почему это важно? Во-первых, несмотря на отсутствие официальных представительств, россияне продолжают голосовать рублем за качество и статус. Во-вторых, рост цен не останавливает покупателей: премиум-сегмент остается одним из самых динамичных и желанных, даже в условиях ограниченного выбора и сложной логистики. В-третьих, на фоне мирового спада интереса к немецким маркам, российский рынок становится для них своеобразным «островком стабильности».
BMW: кроссоверы нарасхват
BMW, несмотря на снижение мировых продаж на 1,4% в 2025 году, в России показал впечатляющий рост - плюс 42%. По информации Autonews, за год было реализовано 16 742 автомобиля этой марки. Лидерами стали кроссоверы: X3, X5 и X1. Особенно популярен X3, который чаще всего встречается в удлиненной версии Long, предназначенной для китайского рынка. Эта модификация стала настоящим хитом среди российских покупателей, несмотря на стартовую цену от 7,36 млн рублей.
BMW X5, обновленный и с множеством опций, также пользуется высоким спросом. В дилерских центрах чаще всего встречаются «китайские» версии с удлиненным кузовом и богатым оснащением. Стоимость начинается от 9,75 млн рублей. Самый доступный кроссовер - X1 - поставляется в Россию по «серым» каналам и стоит от 5,65 млн рублей. В базовой комплектации уже есть двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и целый набор электронных ассистентов.
Mercedes-Benz: внедорожники и кроссоверы в приоритете
Mercedes-Benz, несмотря на глобальное падение продаж на 9%, в России увеличил реализацию на 35%. В 2025 году было продано 9430 автомобилей, и снова в центре внимания оказались внедорожники и кроссоверы. Абсолютный лидер - легендарный G-Class, который теперь доступен в обновленной дизельной версии с кожаным салоном и современными опциями. Цена стартует от 22,9 млн рублей, но это не отпугивает ценителей статуса и комфорта.
GLC и GLS также не теряют популярности. GLC, особенно в удлиненной L-модификации для китайского рынка, разлетается у дилеров как горячие пирожки. Стоимость - от 7,67 млн рублей. GLS, представленный в обновленном втором поколении, оснащен мощным стартер-генератором и стоит от 17,25 млн рублей. Все эти модели поставляются по параллельному импорту, что не мешает им оставаться в топе продаж.
Audi: ставка на богатые комплектации
У Audi ситуация схожая: мировые продажи упали на 2,9%, а в России спрос вырос на 43%. За год было продано 4556 автомобилей. Самым востребованным стал кроссовер Q5 третьего поколения, который дилеры привозят из Китая. Чаще всего это удлиненные версии с премиальной аудиосистемой, проекционным экраном и кожаным салоном. Цена - от 7,35 млн рублей.
Q7, оснащенный пневмоподвеской и адаптивной оптикой, стоит от 11,15 млн рублей и также пользуется стабильным спросом. Q3 второго поколения, несмотря на отсутствие новейшей версии, остается одной из самых доступных моделей - от 4,95 млн рублей. Российские дилеры предлагают широкий выбор комплектаций, что позволяет подобрать автомобиль под любые запросы.
Что происходит с ценами и почему это важно
Рост цен на немецкие премиальные автомобили в России не останавливает покупателей. Наоборот, дефицит и ограниченный выбор только подогревают интерес. Многие дилеры отмечают, что машины в топовых комплектациях уходят буквально за считанные дни. Параллельный импорт стал основным каналом поставок, а китайские версии с удлиненными кузовами и расширенным набором опций - новым стандартом для российского рынка.
Ситуация наглядно демонстрирует: несмотря на все сложности, российский потребитель готов платить за комфорт, технологии и престиж. Немецкие премиальные бренды, даже в условиях санкций и отсутствия официальных поставок, сохраняют особый статус и востребованность. Для многих это не просто автомобиль, а символ успеха и уверенности в завтрашнем дне.
