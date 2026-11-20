Россияне резко полюбили «китайцев», но покупать их стали реже: что происходит

За год готовность россиян купить китайский автомобиль выросла с 28% до 42%. С января по октябрь 2026 года спрос на новые машины из КНР прибавил 25,4%. В рейтингах лидируют разные модели, а средние цены в первой десятке заметно различаются.

За год готовность россиян купить китайский автомобиль выросла с 28% до 42%. С января по октябрь 2026 года спрос на новые машины из КНР прибавил 25,4%. В рейтингах лидируют разные модели, а средние цены в первой десятке заметно различаются.

По данным Авито Авто, за год доля россиян, готовых приобрести китайский автомобиль, выросла с 28% до 42%. За десять месяцев 2026 года интерес к новым машинам из КНР увеличился на 25,4% относительно того же периода 2025-го. Средняя стоимость составила 3,8 млн рублей. Показатель спроса отражает интерес пользователей к предложениям на площадке, но не количество заключенных сделок. Средняя цена зависит в том числе от состава доступных моделей и комплектаций.

Среди марок заметнее всего вырос спрос на Hongqi, в 3,2 раза. У Foton он прибавил 99,6%, у JAC - 75,2%, у JAECOO - 48,1%, у GAC - 36,8%. Эти показатели приведены в исследовании «Авито Авто» (есть в распоряжении 110km.ru).

В модельном рейтинге динамики первое место занял Hongqi HS3: его искали в 2,8 раза чаще. Chery Tiggo 9 расположился на второй позиции с приростом 78,9%, HAVAL Dargo - на третьей с увеличением на 57,8%. В десятку также вошли HAVAL H5 (+47,4%), JAECOO J8 (+31,4%), Geely Monjaro (+30%), Changan UNI-S (+29,2%), HAVAL M6 (+22%), HAVAL Jolion (+10%) и HAVAL J7 (+5,2%).

По словам Артема Хомутинникова, руководителя продаж направления «Новые авто» в Авито, при выборе по-прежнему важны узнаваемость и доверие к марке. HAVAL знают 61% опрошенных, Chery - 54%, Geely - 47%. Эти же бренды лидируют в рейтинге доверия: HAVAL назвали 42% респондентов, Chery - 24%, Geely - 22%. Хомутинников отметил, что китайские автомобили представлены практически во всех сегментах рынка. Покупатели могут сравнивать модели по характеристикам, оснащению и стоимости.

В числе самых популярных новых моделей оказались HAVAL Jolion, HAVAL M6 и Geely Monjaro. Их средняя стоимость составляет 2,6 млн, 2,2 млн и 4,9 млн рублей соответственно. Следом в рейтинге идет Jetour Dashing за 2,9 млн рублей. В оставшуюся часть первой десятки вошли JAECOO J6 за 2,5 млн рублей, HAVAL H3 за 3 млн, Changan UNI-S и JAECOO J7 по 3,2 млн, JAC T9 за 3,8 млн, а также Chery Tiggo 9 за 4,4 млн рублей. Это средние цены предложений, а не единые рекомендованные цены. Стоимость конкретного автомобиля зависит от комплектации, скидок, года выпуска и канала поставки.

Интерес к китайским автомобилям на площадках объявлений и фактические продажи могут меняться по-разному. По данным Сергея Целикова из «Автостата», в октябре 2026 года в России продали 132,9 тыс. новых легковых автомобилей. Из них 51,4 тыс. пришлись непосредственно на китайские марки. Всего 97,4 тыс. машин, или около 73% рынка, были связаны с китайским автопромом: помимо китайских марок, в этот подсчет вошли 34,2 тыс. автомобилей под российскими брендами, собранных из китайских комплектующих, и 11,8 тыс. машин глобальных марок, произведенных в КНР. Однако продажи непосредственно китайских брендов снизились на 37,5% год к году.

На среднюю цену влияет не только стоимость конкретной модели, но и состав предложения. Если в продаже становится больше доступных версий или бюджетных машин марки, средняя цена может снижаться.