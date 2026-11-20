20 ноября 2026, 01:58
Россияне резко полюбили «китайцев», но покупать их стали реже: что происходит
Россияне резко полюбили «китайцев», но покупать их стали реже: что происходит
За год готовность россиян купить китайский автомобиль выросла с 28% до 42%. С января по октябрь 2026 года спрос на новые машины из КНР прибавил 25,4%. В рейтингах лидируют разные модели, а средние цены в первой десятке заметно различаются.
По данным Авито Авто, за год доля россиян, готовых приобрести китайский автомобиль, выросла с 28% до 42%. За десять месяцев 2026 года интерес к новым машинам из КНР увеличился на 25,4% относительно того же периода 2025-го. Средняя стоимость составила 3,8 млн рублей. Показатель спроса отражает интерес пользователей к предложениям на площадке, но не количество заключенных сделок. Средняя цена зависит в том числе от состава доступных моделей и комплектаций.
Среди марок заметнее всего вырос спрос на Hongqi, в 3,2 раза. У Foton он прибавил 99,6%, у JAC - 75,2%, у JAECOO - 48,1%, у GAC - 36,8%. Эти показатели приведены в исследовании «Авито Авто» (есть в распоряжении 110km.ru).
В модельном рейтинге динамики первое место занял Hongqi HS3: его искали в 2,8 раза чаще. Chery Tiggo 9 расположился на второй позиции с приростом 78,9%, HAVAL Dargo - на третьей с увеличением на 57,8%. В десятку также вошли HAVAL H5 (+47,4%), JAECOO J8 (+31,4%), Geely Monjaro (+30%), Changan UNI-S (+29,2%), HAVAL M6 (+22%), HAVAL Jolion (+10%) и HAVAL J7 (+5,2%).
По словам Артема Хомутинникова, руководителя продаж направления «Новые авто» в Авито, при выборе по-прежнему важны узнаваемость и доверие к марке. HAVAL знают 61% опрошенных, Chery - 54%, Geely - 47%. Эти же бренды лидируют в рейтинге доверия: HAVAL назвали 42% респондентов, Chery - 24%, Geely - 22%. Хомутинников отметил, что китайские автомобили представлены практически во всех сегментах рынка. Покупатели могут сравнивать модели по характеристикам, оснащению и стоимости.
В числе самых популярных новых моделей оказались HAVAL Jolion, HAVAL M6 и Geely Monjaro. Их средняя стоимость составляет 2,6 млн, 2,2 млн и 4,9 млн рублей соответственно. Следом в рейтинге идет Jetour Dashing за 2,9 млн рублей. В оставшуюся часть первой десятки вошли JAECOO J6 за 2,5 млн рублей, HAVAL H3 за 3 млн, Changan UNI-S и JAECOO J7 по 3,2 млн, JAC T9 за 3,8 млн, а также Chery Tiggo 9 за 4,4 млн рублей. Это средние цены предложений, а не единые рекомендованные цены. Стоимость конкретного автомобиля зависит от комплектации, скидок, года выпуска и канала поставки.
Интерес к китайским автомобилям на площадках объявлений и фактические продажи могут меняться по-разному. По данным Сергея Целикова из «Автостата», в октябре 2026 года в России продали 132,9 тыс. новых легковых автомобилей. Из них 51,4 тыс. пришлись непосредственно на китайские марки. Всего 97,4 тыс. машин, или около 73% рынка, были связаны с китайским автопромом: помимо китайских марок, в этот подсчет вошли 34,2 тыс. автомобилей под российскими брендами, собранных из китайских комплектующих, и 11,8 тыс. машин глобальных марок, произведенных в КНР. Однако продажи непосредственно китайских брендов снизились на 37,5% год к году.
На среднюю цену влияет не только стоимость конкретной модели, но и состав предложения. Если в продаже становится больше доступных версий или бюджетных машин марки, средняя цена может снижаться.
Похожие материалы Хавейл, Джили, Чери, Хончи, Джейку, Джетур
-
22.11.2026, 15:40
Чем российские бронеавтомобили «Ахмат» и «Феникс» отличаются от немецкого Dingo-3
Dingo-3 серийно выпускают с начала 2025 года. «Феникс» и «Ахмат» используют шасси и агрегаты КАМАЗа. У них различаются масса и полезная нагрузка. Сравниваем устройство и характеристики версий 4×4 и 6×6.Читать далее
-
22.11.2026, 14:30
Обновленный Howo T5G: кабину опустили ради обзора, а самосвал подготовили к российской зиме
В самосвале Howo T5G 2026 модельного года заявлено более 240 изменений. На коротком маршруте по разбитому асфальту машина показала плавный ход, а новая посадка улучшила обзор с водительского места.Читать далее
-
22.11.2026, 14:27
Почему через несколько лет починить современную машину станет почти некому
Мировой дефицит автомехаников и технических работников автопрома к 2030 году может достичь 4,3 млн человек. Александр Казаченко связывает кадровую проблему в России с нехваткой профильного образования и слабым притоком молодежи. Средний возраст сотрудника автосервиса, по его словам, составляет 43 года.Читать далее
-
22.11.2026, 13:18
Jeland J6: что представляет собой новый кроссовер с бывшего завода General Motors в Шушарах
Первый серийный кроссовер марки Jeland появился на рынке в 2026 году. J6 выпускают в Санкт-Петербурге по полному циклу; покупателю доступны передний и полный привод, а багажник вмещает до 1180 литров со сложенным задним рядом.Читать далее
-
22.11.2026, 10:33
Рынок до 2,5 млн рублей: кто стал главным кроссовером страны
В октябре двадцать самых популярных кроссоверов до 2,5 млн рублей набрали 41,3 тысячи сделок, это на 16% больше, чем месяцем ранее. Лидером продаж стал Haval Jolion, следом идет TENET T4L. Третье место заняла LADA Niva Travel.Читать далее
-
22.11.2026, 00:25
Заменит ли новый кроссовер LADA Azimut ушедшие иномарки и в чем он уступает Niva
Дилеры ждут интереса к LADA Azimut от владельцев Vesta и Niva. Среди потенциальных покупателей называют и владельцев Renault и Nissan. Продажи в большинстве центров начнутся 1 декабря 2026 года. Выпуск пока отстает от цели на 2027-й.Читать далее
-
21.11.2026, 23:34
Новый кроссовер Honda Avancier, предупреждения перед эвакуацией и ОСАГО за рубль: главные автоновости недели
Honda представила новый Avancier для азиатских рынков. В России тем временем познакомились с Lixiang L8, а Минтранс предложил изменить порядок эвакуации неправильно припаркованных машин. В дайджесте также собраны новости о семейных автокредитах и автомобильных брендах.Читать далее
-
21.11.2026, 23:12
Чем Volga K50 отличается от Geely Monjaro: техническая общность и рыночные компромиссы
Volga K50 — это технически тот же Geely Monjaro. Главный нюанс — K50 является «замороженной» версией Monjaro предыдущего поколения: у донора уже появились адаптивная подвеска, 245 л.с. и переработанный салон, а у «Волги» всего этого нет. Читать далее
-
21.11.2026, 20:22
Китайский прообраз против российской сборки: тайны JAC Sehol A5 Plus и Москвича 6
У обоих лифтбеков одинаковы максимальная скорость и объем багажника, но различаются дорожный просвет и масса, а гарантийные сроки также расходятся. В сравнении есть важная оговорка: для JAC указаны два значения мощности, 150 и 184 л.с.Читать далее
-
21.11.2026, 20:12
«Китайский Тигр» или законный наследник? Что скрывается за YJ2080
Китайский «Стражник» YJ2080 часто называют копией «Тигра». Но документы говорят об обратном: в 2008 году Пекин официально купил лицензию у «Рособоронэкспорта». Как российская платформа стала самостоятельной моделью — в нашем разборе.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Джили, Чери, Хончи, Джейку, Джетур
-
22.11.2026, 15:40
Чем российские бронеавтомобили «Ахмат» и «Феникс» отличаются от немецкого Dingo-3
Dingo-3 серийно выпускают с начала 2025 года. «Феникс» и «Ахмат» используют шасси и агрегаты КАМАЗа. У них различаются масса и полезная нагрузка. Сравниваем устройство и характеристики версий 4×4 и 6×6.Читать далее
-
22.11.2026, 14:30
Обновленный Howo T5G: кабину опустили ради обзора, а самосвал подготовили к российской зиме
В самосвале Howo T5G 2026 модельного года заявлено более 240 изменений. На коротком маршруте по разбитому асфальту машина показала плавный ход, а новая посадка улучшила обзор с водительского места.Читать далее
-
22.11.2026, 14:27
Почему через несколько лет починить современную машину станет почти некому
Мировой дефицит автомехаников и технических работников автопрома к 2030 году может достичь 4,3 млн человек. Александр Казаченко связывает кадровую проблему в России с нехваткой профильного образования и слабым притоком молодежи. Средний возраст сотрудника автосервиса, по его словам, составляет 43 года.Читать далее
-
22.11.2026, 13:18
Jeland J6: что представляет собой новый кроссовер с бывшего завода General Motors в Шушарах
Первый серийный кроссовер марки Jeland появился на рынке в 2026 году. J6 выпускают в Санкт-Петербурге по полному циклу; покупателю доступны передний и полный привод, а багажник вмещает до 1180 литров со сложенным задним рядом.Читать далее
-
22.11.2026, 10:33
Рынок до 2,5 млн рублей: кто стал главным кроссовером страны
В октябре двадцать самых популярных кроссоверов до 2,5 млн рублей набрали 41,3 тысячи сделок, это на 16% больше, чем месяцем ранее. Лидером продаж стал Haval Jolion, следом идет TENET T4L. Третье место заняла LADA Niva Travel.Читать далее
-
22.11.2026, 00:25
Заменит ли новый кроссовер LADA Azimut ушедшие иномарки и в чем он уступает Niva
Дилеры ждут интереса к LADA Azimut от владельцев Vesta и Niva. Среди потенциальных покупателей называют и владельцев Renault и Nissan. Продажи в большинстве центров начнутся 1 декабря 2026 года. Выпуск пока отстает от цели на 2027-й.Читать далее
-
21.11.2026, 23:34
Новый кроссовер Honda Avancier, предупреждения перед эвакуацией и ОСАГО за рубль: главные автоновости недели
Honda представила новый Avancier для азиатских рынков. В России тем временем познакомились с Lixiang L8, а Минтранс предложил изменить порядок эвакуации неправильно припаркованных машин. В дайджесте также собраны новости о семейных автокредитах и автомобильных брендах.Читать далее
-
21.11.2026, 23:12
Чем Volga K50 отличается от Geely Monjaro: техническая общность и рыночные компромиссы
Volga K50 — это технически тот же Geely Monjaro. Главный нюанс — K50 является «замороженной» версией Monjaro предыдущего поколения: у донора уже появились адаптивная подвеска, 245 л.с. и переработанный салон, а у «Волги» всего этого нет. Читать далее
-
21.11.2026, 20:22
Китайский прообраз против российской сборки: тайны JAC Sehol A5 Plus и Москвича 6
У обоих лифтбеков одинаковы максимальная скорость и объем багажника, но различаются дорожный просвет и масса, а гарантийные сроки также расходятся. В сравнении есть важная оговорка: для JAC указаны два значения мощности, 150 и 184 л.с.Читать далее
-
21.11.2026, 20:12
«Китайский Тигр» или законный наследник? Что скрывается за YJ2080
Китайский «Стражник» YJ2080 часто называют копией «Тигра». Но документы говорят об обратном: в 2008 году Пекин официально купил лицензию у «Рособоронэкспорта». Как российская платформа стала самостоятельной моделью — в нашем разборе.Читать далее