11 февраля 2020, 00:01
Спрос на подержанные автомобили в январе вырос на 8%
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Российский авторынок демонстрировал в январе положительную динамику как в сегменте новых автомобилей, так и подержанных. За месяц новых владельцев обрели 366,4 тыс. машин с пробегом или на 8% больше, чем годом ранее.
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Второе место с двукратным отставанием занимает Toyota. В январе владельцев сменили 41,5 тыс. автомобилей (+7,3%). На третьем месте – еще один японский бренд – Nissan с результатом 21,1 тыс. проданных машин (+7,5%). Далее идут два корейских автопроизводителя, которые растут динамичнее и постепенно приближаются к тройке лидеров. На подержанных автомобилях Hyundai в январе становили свой выбор 19,4 тыс. покупателей (+14,4%), а на Kia – 18,5 тыс. (+20,6%).
Если говорить о конкретных моделях, то лидер здесь снова сменился. После недолгого декабрьского превосходства Ford Focus его вновь сместила на вторую строчку Lada 2114. В январе было продано 9,1 тыс. автомобилей Lada 2114 (+1,7%) и 8,8 тыс. экземпляров Ford Focus (+4,9%). За ними идут Lada 2170 «Приора» (7,6 тыс. экз., +8,1%), Hyundai Solaris (7,5 тыс. экз.; +23,7%) и Kia Rio (7,2 тыс. экз.; +26,9%).
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Комментарии пользователей
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Помню в 2006 году хватало 1 000 рублей, чтобы заправить полностью бак... правда была 99, а сейчас 2 300, правда тигуан... Вот сдерживали они в прошлом году цены, шумиху наводили, а толку то, как повышают ценник тихой сапой, так и продолжают повышать.
Привет! Если выберете хорошую школу, то рекомендую потом ещё покататься с грамотным инструктором после получения прав!
Цитата:| Кому: Шумахер После сдачи ПДД нужно закрыть все этапы за 6 месяцев. Если не успел, то снова пересдавать на теорию. Платить ничего не нужно.
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