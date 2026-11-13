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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

13 ноября 2026, 13:33

Автомобили с пробегом дешевеют: какие модели сильнее всего упали в цене в 2026 году

Автомобили с пробегом дешевеют: какие модели сильнее всего упали в цене в 2026 году

Спрос растет, а цены падают: какие подержанные авто подешевели в 2026 году

Автомобили с пробегом дешевеют: какие модели сильнее всего упали в цене в 2026 году

За январь-октябрь интерес к машинам с пробегом прибавил 14%, а средняя цена достигла 1,3 млн рублей. В октябре спрос оказался выше прошлогоднего на 12%. Покупатели чаще заказывали отчеты об истории автомобилей - значимый этап перед сделкой.

За январь-октябрь интерес к машинам с пробегом прибавил 14%, а средняя цена достигла 1,3 млн рублей. В октябре спрос оказался выше прошлогоднего на 12%. Покупатели чаще заказывали отчеты об истории автомобилей - значимый этап перед сделкой.

Среди моделей с пробегом быстрее всего прибавил в спросе Hyundai Solaris: за январь-октябрь его рассматривали на 27,8% активнее, чем за тот же период 2025 года. Следом идут Chevrolet Niva с ростом 27,6% и LADA Largus с 26,9%. Среди популярных моделей также Kia Rio, Kia Sportage, Volkswagen Polo, LADA Granta, LADA Kalina, Toyota RAV4 и LADA 4x4 (Нива).

За десять месяцев 2026 года пользовательский спрос на подержанные автомобили на «Авито Авто» вырос на 14% год к году. В октябре пользователи искали машины на 12% активнее, чем год назад, и на 3% чаще, чем в сентябре. Этот показатель отражает интерес к объявлениям, а не количество совершенных сделок. По данным «Автостата», за январь-октябрь в России сменили владельцев около 5,0945 млн легковых автомобилей - на 0,4% больше, чем за тот же период годом ранее. В октябре фактически продали примерно 585 тыс. машин: на 10% меньше, чем год назад, и на 5% больше, чем в сентябре.

Средняя цена машины в статистике пользовательского спроса составила 1,3 млн рублей. По данным «Автостата», в октябре средняя цена фактически перепроданного подержанного легкового автомобиля была около 1,2 млн рублей. Чаще всего на «Авито Авто» интересовались LADA Priora и LADA Granta. Директор «Автостата» Сергей Целиков оценивает размер российского рынка подержанных автомобилей в последние годы в 5,5-6,2 млн единиц в год. По его оценке, рынок вырос примерно на 6% в 2024 году и на 3% в 2025-м.

По данным «Авито Авто», марка с самым заметным приростом спроса - Hyundai (+21,2%). За ней идут Kia (+20,4%), Renault (+19,3%), Nissan (+18,6%) и Skoda (+17,7%). Среди автомобилей российского происхождения чаще выбирали LADA Priora, Granta, Kalina, 4x4 (Нива) и Vesta. В японской группе лидировали Toyota Camry, Corolla и RAV4, а также Mitsubishi Lancer. В список немецких машин вошли Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии, Volkswagen Passat и Opel Astra. В южнокорейской группе первое место занял Hyundai Solaris; в нее также вошли Kia Rio и Kia Sportage.

Покупатели стали чаще проверять автомобиль перед сделкой. За десять месяцев количество заказов отчетов об истории машин в Автотеке выросло на 28,5% год к году. Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей «Авито Авто», связывает это с тем, что покупатели чаще переходят от просмотра объявлений к проверке конкретной машины. В октябре количество запросов выросло на 10,3% к сентябрю.

Проверка истории помогает покупателю оценить риски и решить, стоит ли ехать на осмотр и продолжать переговоры с продавцом. По словам Тумкина, именно подобный этап сделки может объяснять рост числа заказов отчетов.

За год средняя стоимость пяти моделей LADA снизилась как минимум на 5%. Priora подешевела на 11,2%, до 318 тыс. рублей, Kalina - на 11,2%, до 268 тыс., Largus - на 6,5%, до 750 тыс. Granta потеряла 6,4% и стоит в среднем 563 тыс. рублей, а 4x4 (Нива) - на 5%, до 380 тыс.

Среди американских машин сильнее всего подешевел Ford Focus - на 8,2%, до 556 тыс. рублей. В японской группе Mitsubishi Lancer потерял в цене 7,2%, до 451 тыс., Toyota Corolla - 2,9%, до 793 тыс., а Toyota Camry - 2,7%, до 2 млн рублей. Среди немецких моделей заметнее всего подешевел Opel Astra: на 6,9%, до 526 тыс. рублей. Volkswagen Polo потерял 4,1%, его цена составила 889 тыс. рублей, Passat подешевел на 3%, до 711 тыс.

Renault Logan подешевел на 6,7%, до 423 тыс. рублей. Kia Rio потеряла 4,4% и стоит в среднем 907 тыс. рублей, а Hyundai Solaris подешевел на 4,3%, до 927 тыс.

В Санкт-Петербурге средняя цена подержанного автомобиля за десять месяцев составила 1,5 млн рублей. В городе подешевели, в частности, LADA Priora - на 7,6%, Ford Focus - на 6,1% и Renault Logan - на 5,6%.

В октябре 2026 года в Россию ввезли около 34 тыс. подержанных автомобилей, на 43% меньше, чем годом ранее. Среди ввезенных машин лидировала Toyota Corolla.

За десять месяцев спрос на новые машины также вырос, на 13,5%. Среди моделей, которые пользователи искали активнее всего, оказались Evolute i-Space, спрос на который вырос в 4,4 раза, и LADA Niva Travel с ростом в 2,1 раза. У Belgee X 70 показатель прибавил 88,4%.

Упомянутые марки: Hyundai, KIA, Toyota, Volkswagen, Renault
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