12 ноября 2019, 07:28
Спрос на подержанные электрокары в России в 9 раз выше, чем на новые
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С января по сентябрь 2019 года в нашей стране было продано 2 646 электромобилей или почти вдвое больше, чем годом ранее. На каждый проданный новый электрокар пришлось девять подержанных.
Фото: Автостат
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Безоговорочным лидером на вторичном рынке остается Nissan Leaf с долей почти в 95%. На японской модели за первые 9 месяцев года остановили свой выбор 2 260 россиян. Вторым в рейтинге значится Mitsubishi I-MIEV (51 экз.). Далее идут сразу все Tesla (в сумме 26 экз.), BMW i3 (20 экз.) и российская Lada Ellada (18 экз.). Также было перепродано шесть электрокаров Renault и четыре электрических кроссовера Jaguar I-Pace.
На рынке новых автомобилей лидирует британец Jaguar I-Pace – 106 автомобилей и доля в 40,6%. На второй строчке с минимальным отрывом идет Nissan Leaf: 102 проданных автомобиля и рыночная доля 39,1%. Все «Теслы» расположились на третьем месте. В сумме в нашей стране было продано 48 электрокаров марки. Еще пять россиян остановили свой выбор на Renault Twizy.
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