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12 ноября 2019, 07:28

Спрос на подержанные электрокары в России в 9 раз выше, чем на новые

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С января по сентябрь 2019 года в нашей стране было продано 2 646 электромобилей или почти вдвое больше, чем годом ранее. На каждый проданный новый электрокар пришлось девять подержанных.
Спрос на подержанные электрокары в России в 9 раз выше чем на новые

Фото: Автостат

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Специалисты аналитического агентства «Автостат» проанализировали ситуацию на отечественном рынке электрокаров. Продажи новых автомобилей выросли в 2,8 раза, подержанных – в 1,5 раза. Но в абсолютных цифрах машины с полностью электрической силовой установкой пока не пользуются особым спросом. С января по сентябрь новых владельцев обрели 2 385 электромобилей с пробегом и только 261 новый электрокар. Суммарно это порядка 0,1% рынка.

Безоговорочным лидером на вторичном рынке остается Nissan Leaf с долей почти в 95%. На японской модели за первые 9 месяцев года остановили свой выбор 2 260 россиян. Вторым в рейтинге значится Mitsubishi I-MIEV (51 экз.). Далее идут сразу все Tesla (в сумме 26 экз.), BMW i3 (20 экз.) и российская Lada Ellada (18 экз.). Также было перепродано шесть электрокаров Renault и четыре электрических кроссовера Jaguar I-Pace.

На рынке новых автомобилей лидирует британец Jaguar I-Pace – 106 автомобилей и доля в 40,6%. На второй строчке с минимальным отрывом идет Nissan Leaf: 102 проданных автомобиля и рыночная доля 39,1%. Все «Теслы» расположились на третьем месте. В сумме в нашей стране было продано 48 электрокаров марки. Еще пять россиян остановили свой выбор на Renault Twizy.

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Спрос на подержанные электрокары в России в 9 раз выше, чем на новые
{{material_127964}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» проанализировали ситуацию на отечественном рынке электрокаров. Продажи новых автомобилей выросли в 2,8 раза, подержанных – в 1,5 раза. Но в абсолютных цифрах машины с полностью электрической силовой установкой пока не пользуются особым спросом. С января по сентябрь новых владельцев обрели 2 385 электромобилей с пробегом и только 261 новый электрокар. Суммарно это порядка 0,1% рынка.Безоговорочным лидером на вторичном рынке остается Nissan Leaf с долей почти в 95%. На японской модели за первые 9 месяцев года остановили свой выбор 2 260 россиян. Вторым в рейтинге значится Mitsubishi I-MIEV (51 экз.). Далее идут сразу все Tesla (в сумме 26 экз.), BMW i3 (20 экз.) и российская Lada Ellada (18 экз.). Также было перепродано шесть электрокаров Renault и четыре электрических кроссовера Jaguar I-Pace.На рынке новых автомобилей лидирует британец Jaguar I-Pace – 106 автомобилей и доля в 40,6%. На второй строчке с минимальным отрывом идет Nissan Leaf: 102 проданных автомобиля и рыночная доля 39,1%. Все «Теслы» расположились на третьем месте. В сумме в нашей стране было продано 48 электрокаров марки. Еще пять россиян остановили свой выбор на Renault Twizy.
2019-11-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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