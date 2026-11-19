Цены на б/у гибриды рухнули до 560 тысяч: какие модели сейчас массово скупают в России

За январь-октябрь 2026 года спрос на подержанные электромобили и гибриды вырос на 31,1%. Отдельные марки прибавили более 70%. Автотека зафиксировала рост заказов отчетов на 70%, а средние цены некоторых моделей снизились.

За январь-октябрь 2026 года спрос на подержанные электромобили и гибриды вырос на 31,1%. Отдельные марки прибавили более 70%. Автотека зафиксировала рост заказов отчетов на 70%, а средние цены некоторых моделей снизились.

Сильнее всего интерес к подержанным машинам вырос у BYD: за десять месяцев 2026 года ее автомобили искали на 71,4% активнее, чем годом ранее. В общем интерес к электромобилям и гибридам с пробегом увеличился на 31,1%, а средняя стоимость подобный машины составила 3,9 млн рублей, рассказали 110km.ru в пресс-службе «Авито Авто». Это показатель пользовательского интереса, а не числа заключенных сделок. За тот же период предложение подержанных электромобилей и гибридов выросло на 18%.

У других марок динамика также заметная: GAC прибавила 67,8%, Voyah - 56,1%. У Qiyuan рост составил 52%, у Tesla - 45,5%. Среди моделей быстрее всего рос интерес к минивэну Voyah Dream, на 77,2% к январю-октябрю 2025 года. Следом идут Voyah Free (+62,5%) и Li Auto L9 (+55,6%).

В пятерку моделей с самым высоким приростом также вошли Nissan Leaf (+46,3%) и Honda Insight (+36,9%). Еще у пяти автомобилей спрос поднялся более чем на 20%: Tesla Model S прибавила 35,8%, а Honda Civic - 34,4%. У Lexus RX рост составил 32,8%, у Toyota bZ3X - 27%. Nissan Serena замыкает эту группу с прибавкой 24%.

Что происходит со спросом и ценами

Покупательский интерес заметен и по заказам отчетов «Автотеки». За январь-октябрь 2026 года количество отчетов для электромобилей и гибридов выросло на 70% год к году. Это говорит об интересе к проверке автомобилей перед сделкой, но не отражает статистику продаж или регистраций.

Средние цены нескольких моделей за год опустились более чем на 5%. Сильнее всего подешевели Honda Insight: на 12,6%, до 819 тыс. рублей. Honda Civic потеряла 11,3% и стоит 563 тыс. рублей. Средняя цена Toyota bZ3X снизилась на 7,4%, до 2,8 млн рублей. В пятерку также попали Honda Freed, подешевевшая на 5,8%, до 1,1 млн рублей, и Toyota Prius: ее цена упала на 5,5%, до 970 тыс.

Эти значения показывают среднюю цену, но не обязательно изменение стоимости одной и той же версии. На показатель влияет и состав предложения: если в продаже становится больше доступных исполнений модели или бюджетных машин марки, средняя цена снижается.

По популярности среди подержанных автомобилей лидирует Toyota Camry со средней стоимостью 3,9 млн рублей. За ней идут Li Auto L9 за 6,6 млн и Voyah Free за 3,9 млн. В списке также Toyota Prius за 970 тыс. рублей и Nissan Leaf за 1 млн. Среди следующих моделей Geely Galaxy Starship 7 стоит 3 млн рублей, Lexus RX - 3,3 млн. Средняя цена Zeekr 9X составляет 11,8 млн рублей, Qiyuan Q05 - 2,1 млн, а Trumpchi S7 - 4,4 млн рублей.

По данным «Автостата», за январь-сентябрь 2026 года в России продали 15 141 подержанный электромобиль, на 53,8% больше, чем годом ранее. Среди марок лидировал Nissan: 4 035 машин, или 26,6% рынка. У Zeekr было 2 143 автомобиля, у Tesla - 1 368. Самой популярной моделью стал Nissan Leaf: продано 3 708 машин. В Москве зарегистрировали 2 870 сделок, или 19% общероссийского объема.

Отдельно «Автостат» считает подержанные подключаемые гибриды: за январь-сентябрь 2026 года в России купили 13 802 таких автомобиля, на 22,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Это отдельная категория, поэтому ее данные нельзя автоматически складывать с числом продаж подержанных электромобилей.

Новые машины и предложение на вторичном рынке

Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито», отметил рост интереса и к новым машинам, и к автомобилям с пробегом. По данным «Авито Авто», за январь-октябрь 2026 года интерес к новым электромобилям и гибридам увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в предложении превысила 5%, вдвое больше, чем годом ранее.

Предложение электромобилей и гибридов с пробегом выросло на 18%. Ковалев связал расширение выбора на вторичном рынке с растущей популярностью новых электрокаров и гибридов. Продолжение сегмента, по его словам, зависит от развития инфраструктуры и аккумуляторных технологий, которые влияют на запас хода.

Среди новых моделей сильнее всего прибавил компактный городской электромобиль Eonyx M2: за январь-октябрь 2026 года его искали в 5,7 раза активнее. Интерес к Zeekr 9X вырос в 2,5 раза. Для EXEED Exlantix ET рост составил 2,2 раза.