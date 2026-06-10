Премиальный бум в Вологодской области: спрос на авто от 5 млн вырос на 43,2 %. Что стоит за ростом интереса к дорогим машинам?

Спрос на премиальные авто в Вологодской области подскочил в 2026 году почти в 1,5 раза

В Вологодской области зафиксирован неожиданный скачок спроса на дорогие автомобили: продажи машин стоимостью от 5 млн рублей выросли почти в полтора раза. Какие марки и модели оказались в центре внимания, почему средний чек достиг 9 млн рублей и что это значит для рынка - рассказываем, опираясь на свежие данные.

В Вологодской области зафиксирован неожиданный скачок спроса на дорогие автомобили: продажи машин стоимостью от 5 млн рублей выросли почти в полтора раза. Какие марки и модели оказались в центре внимания, почему средний чек достиг 9 млн рублей и что это значит для рынка - рассказываем, опираясь на свежие данные.

Рынок премиальных автомобилей в Вологодской области переживает заметные перемены, которые могут повлиять на всю структуру авторынка региона. За первые пять месяцев 2026 года интерес к машинам стоимостью от 5 миллионов рублей вырос на 43,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост не только удивляет, но и подчеркивает, что покупатели все чаще выбирают дорогие и статусные модели, несмотря на экономические колебания.

Как рассказали 110km.ru в пресс-службе сервиса Авито Селект, средний чек на премиальные автомобили достиг 9 миллионов рублей. Это говорит о том, что покупатели готовы вкладывать значительные суммы в транспорт, который подчеркивает их статус и отвечает современным требованиям комфорта и технологий. В числе самых дорогих сделок оказались Mercedes-Benz G-класс AMG 2024 года за 26 миллионов рублей, Porsche 911 Carrera 4 GTS за 18,8 миллиона и Zeekr 9X, который ушел за 16 миллионов рублей.

Особое внимание стоит уделить динамике спроса на отдельные бренды. Volvo показал прирост интереса на 87%, Audi - на 72%, RAM - на 38%, а Porsche - на 34%. Среди моделей лидером стала Audi Q8, спрос на которую увеличился более чем в 2,5 раза. За ней следуют RAM 1500, Mercedes-Benz S-класс (рост на 99%) и Mercedes-Benz GLE-класс Coupe (плюс 76%). Эти цифры отражают не только изменение предпочтений, но и смещение фокуса покупателей в сторону более современных и технологичных автомобилей.

В десятке самых дорогих проданных машин оказались BMW X7 2025 года (15,9 млн рублей), Land Rover Range Rover 2022 года (15,7 млн рублей) и Chevrolet Corvette 2024 года (13,9 млн рублей). Такой состав топа подтверждает, что на рынке сохраняется интерес к как европейским, так и американским моделям, а также к новым игрокам из Китая, которые постепенно укрепляют свои позиции.

Если рассматривать ситуацию шире, можно отметить, что рост спроса на премиальные автомобили может быть связан с желанием покупателей инвестировать в более надежные и ликвидные активы. Кроме того, современные премиум-модели часто оснащаются передовыми системами безопасности и комфорта, что становится важным аргументом при выборе. Важно помнить, что подобные тенденции могут указывать на общее улучшение финансового положения части населения и рост доверия к долгосрочным вложениям в автомобили высокого класса. Для рынка это сигнал: премиальный сегмент становится все более заметным и конкурентным, а покупатели - более требовательными к качеству и возможностям своих машин.