Спрос на российские автомобили простимулируют программы Минпромторга. Что предлагается?
Отмечается, что все ведущие отечественные банки и лизинговые организации уже подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и льготного лизинга во II половине июля 2022-го.
Есть и конкретика: так, по словам Дениса Мантурова, главы Минпромторга РФ, субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России.
В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн руб.
И даже липецкие "электрички"
Министр также отметил, что базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости ТС (но не более 500 тыс. руб.) и будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили отечественного производства марок УАЗ, Lada, ГАЗ, КАамАЗ, и «Урал». Скидка на электромобили составит также 35% (но не более 925 тыс. руб. на одну «электричку»).
Сколько можно продать?
Если процесс, что называется, пойдет, то продажи в рамках программ стимулирования спроса до конца 2022 года могут составить не менее 50 тыс. автомобилей по программе льготного автокредита и не менее 25,7 тыс. автомобилей по льготному лизингу.
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Обновленная Lada Vesta изнутри: первые официальные изображения салона
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-
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