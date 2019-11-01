1 ноября 2019, 14:43
Спрос на зимнюю резину растет вместе с ценами
- 32
- 0
В нынешнем сезоне цены на зимнюю резину в Петербурге выросли на 7%, но покупателей это не оттолкнуло. Петербургские водители стали даже чаще покупать зимние шины, чем год назад. В октябре спрос вырос на 11%.
Ранее мы писали
Не за горами очередной зимний сезон. В некоторых российских городах уже выпал первый снег, а по утрам и вечерам ...Читать далее
Несмотря на рост цен, спрос на зимние колеса увеличился в среднем по стране на 17%. Активнее всего идут продажи в Красноярске, где продажи выросли сразу на 68% по сравнению с октябрем 2018 года. Второе место досталось Ростову-на-Дону (+34%), а третье – Воронежу (+31%). В Петербурге спрос вырос на 11%. Спад продаж эксперты зафиксировали лишь в Краснодаре (-9%).
Когда лучше переобуваться в зимнюю резину каждый автовладелец решает сам. По действующим нормативно-правовым актам календарной зимой, в декабре, январе и феврале, следует ездить на зимних колесах. Обычно шины, пригодные для эксплуатации на заснеженных или обледенелых дорогах, маркируются стандартной пиктограммой с изображением снежинки, вписанной в гору с тремя острыми пиками. Вопреки расхожему мнению, маркировка «M+S» («Mud & Snow» или «Грязь и Снег») вовсе не означает, что шина – зимняя. Такую маркировку часто применяют на шинах для кроссоверов и внедорожников. Она указывает лишь на отличную проходимость шины и часто ставится на летних покрышках.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Привет, интересуюсь, можно ли где нибудь арендовать ретро автомобиль, конкретно интересует импала 67 или чарджер 69,для тематической фотосессии да и покататься, на пару дней.г.Москва
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве