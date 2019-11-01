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1 ноября 2019, 14:43

Спрос на зимнюю резину растет вместе с ценами

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В нынешнем сезоне цены на зимнюю резину в Петербурге выросли на 7%, но покупателей это не оттолкнуло. Петербургские водители стали даже чаще покупать зимние шины, чем год назад. В октябре спрос вырос на 11%.
Спрос на зимнюю резину растет вместе с ценами

Фото взято из открытых источников

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Как сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на «Авито.Авто», в преддверии зимнего сезона цены на покрышки в Петербурге выросли на 7%. Сейчас зимние колеса стоят в среднем 10,1 тыс. рублей. При этом самая доступная резина в России продается в Волгограде – всего по 5 800 рублей. Самая дорогая – в Красноярске, где просят более 11 тысяч рублей за штуку. В среднем по России зимние шины стоят 8,2 тыс. рублей (+8%). Ощутимее всего по сравнению с прошлым годом резина подорожала в Екатеринбурге (+20%), Краснодаре и Уфе (по +16%).

Несмотря на рост цен, спрос на зимние колеса увеличился в среднем по стране на 17%. Активнее всего идут продажи в Красноярске, где продажи выросли сразу на 68% по сравнению с октябрем 2018 года. Второе место досталось Ростову-на-Дону (+34%), а третье – Воронежу (+31%). В Петербурге спрос вырос на 11%. Спад продаж эксперты зафиксировали лишь в Краснодаре (-9%).

Когда лучше переобуваться в зимнюю резину каждый автовладелец решает сам. По действующим нормативно-правовым актам календарной зимой, в декабре, январе и феврале, следует ездить на зимних колесах. Обычно шины, пригодные для эксплуатации на заснеженных или обледенелых дорогах, маркируются стандартной пиктограммой с изображением снежинки, вписанной в гору с тремя острыми пиками. Вопреки расхожему мнению, маркировка «M+S» («Mud & Snow» или «Грязь и Снег») вовсе не означает, что шина – зимняя. Такую маркировку часто применяют на шинах для кроссоверов и внедорожников. Она указывает лишь на отличную проходимость шины и часто ставится на летних покрышках.

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aleksaedrapatrikeev
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
aleksaedrapatrikeev
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Спрос на зимнюю резину растет вместе с ценами
{{material_127885}}Как сообщает портал Peterburg2 со ссылкой на «Авито.Авто», в преддверии зимнего сезона цены на покрышки в Петербурге выросли на 7%. Сейчас зимние колеса стоят в среднем 10,1 тыс. рублей. При этом самая доступная резина в России продается в Волгограде – всего по 5 800 рублей. Самая дорогая – в Красноярске, где просят более 11 тысяч рублей за штуку. В среднем по России зимние шины стоят 8,2 тыс. рублей (+8%). Ощутимее всего по сравнению с прошлым годом резина подорожала в Екатеринбурге (+20%), Краснодаре и Уфе (по +16%).Несмотря на рост цен, спрос на зимние колеса увеличился в среднем по стране на 17%. Активнее всего идут продажи в Красноярске, где продажи выросли сразу на 68% по сравнению с октябрем 2018 года. Второе место досталось Ростову-на-Дону (+34%), а третье – Воронежу (+31%). В Петербурге спрос вырос на 11%. Спад продаж эксперты зафиксировали лишь в Краснодаре (-9%).Когда лучше переобуваться в зимнюю резину каждый автовладелец решает сам. По действующим нормативно-правовым актам календарной зимой, в декабре, январе и феврале, следует ездить на зимних колесах. Обычно шины, пригодные для эксплуатации на заснеженных или обледенелых дорогах, маркируются стандартной пиктограммой с изображением снежинки, вписанной в гору с тремя острыми пиками. Вопреки расхожему мнению, маркировка «M+S» («Mud & Snow» или «Грязь и Снег») вовсе не означает, что шина – зимняя. Такую маркировку часто применяют на шинах для кроссоверов и внедорожников. Она указывает лишь на отличную проходимость шины и часто ставится на летних покрышках.
2019-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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