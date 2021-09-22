Спустя 6 лет ожиданий трехколесный электрокар поступит в продажу
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Прошло шесть лет с тех пор, как канадский производитель электромобилей ElectraMeccanica вышел на рынок с обещанием сделать городской транспорт проще, удобнее и комфортнее. Флагманом стал трехколесный одноместный SOLO, который все это время просуществовал только на бумаге.
Ситуация изменится 4 октября 2021 года, в этот день начнутся поставки первым покупателям. «Поставки другим держателям брони и клиентам будут неуклонно увеличиваться, поскольку производство продолжает расти», - заявили в компании. Стоит отметить, что трехколесные автомобили производятся в партнерстве с китайским гигантом Zongshen Industrial Group.
Эти трехколесные автомобили широко использовались во время тестирования и демонстрационных мероприятий. SOLO EV был разработан на основе идеи, что большинство автомобилей, используемых в городе для ежедневных поездок на работу, перевозят только одного человека. Чтобы сэкономить место и сократить расходы, ElectraMeccanica предложила трехколесный автомобиль с приличным запасом хода, небольшим грузовым пространством и только одним сиденьем внутри кабины, откуда и пошло название SOLO.
Транспортное средство юридически классифицируется как мотоцикл, но благодаря максимальной скорости 80 миль/ч (129 км/ч) он прекрасно передвигается по шоссе. Оценили новинку в 18 500 долларов (1,4 млн рублей).
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