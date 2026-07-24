Sputnik 300 Terra Plus 2026: цена, полная комплектация и реальная автономность для путешествий по России

24 июля 2026, 13:25
Sputnik 300 Terra Plus: новые опции, максимальная комплектация и особенности для путешествий
Sputnik 300 Terra Plus: новые опции, максимальная комплектация и особенности для путешествий
Sputnik 300 Terra Plus - современный прицеп-караван с усиленной рамой, независимой подвеской и расширенной комплектацией. Модель выделяется продуманной эргономикой и инженерными решениями, что особенно актуально для российских дорог и климата.
В 2026 году рынок прицепов-караванов в России продолжает активный рост, и модель Sputnik 300 Terra Plus становится одной из самых обсуждаемых новинок среди автолюбителей, предпочитающих путешествовать с комфортом. Этот прицеп выделяется не только максимальной комплектацией, но и продуманной адаптацией к российским условиям эксплуатации, что особенно важно для тех, кто часто сталкивается с непростыми дорогами и переменчивой погодой.
Габариты у Sputnik 300 Terra Plus внушительные: внешние размеры составляют 4500×2550×2030 мм, а внутреннее пространство — 3100×1870×1970 мм, что позволяет разместить в салоне полноценные спальные места, обновленную мебель в скандинавском стиле и множество продуманных деталей для удобства в пути. В отделке используются качественные материалы, а эргономика салона рассчитана на длительные поездки без усталости.
Среди новых опций производитель предусмотрел сразу две гелевые аккумуляторные батареи по 100 Ач, зарядный блок на 20А, солнечную панель мощностью 450 Вт с контроллером, три усиленных колеса на литых дисках, микроволновую печь и дополнительное окно в зоне двухъярусной кровати — эти решения заметно повышают автономность прицепа и делают комфорт более приближенным к домашнему уровню.
В базовое оснащение также входят трансформируемый стол, мягкая мебель, шкафы, антресоли, шторы и ковры. Кухонная зона оборудована двухконфорочной газовой плитой, холодильником на 90 литров с морозильной камерой, мойкой с горячей и холодной водой, а также газовой розеткой для подключения гриля. В санузле установлены кассетный туалет, душевая зона с поддоном, бойлер на 6 литров, бак для воды на 75 литров, внешний душ и продуманная система вентиляции.
Электрооборудование реализовано с учетом максимальной автономности: инвертор 12→220В на 2000 Вт, система автоматического переключения питания, розетки 220В и 12В, USB-разъемы, светодиодное освещение и внешняя розетка. Для поддержания комфортного климата предусмотрены два люка с вентиляцией, дизельный обогреватель на 2 кВт с электронным дисплеем и система воздуховодов, проложенных по периметру салона.
Безопасность и удобство эксплуатации обеспечивают механическая маркиза, уличный откидной столик, антивандальный замок, усиленная входная ступень, четыре опорных домкрата AL-KO Off Road и опорное колесо KNOTT. Ходовая часть построена на независимой рычажной подвеске с амортизаторами и пневмобаллонами, усиленной раме и тормозах KNOTT/AL-KO, а для хранения предусмотрены дизель-бак на дышле и багажные сетки.
Важной особенностью Sputnik 300 Terra Plus является наличие пяти окон с москитными сетками и шторками, включая новое окно в зоне двухъярусной кровати, что не только повышает уровень естественного освещения, но и улучшает вентиляцию салона. В комплекте также идут пластиковые обвесы, органайзеры и москитная сетка на входной двери. Стоимость прицепа в базовой версии начинается от 1 800 000 рублей, а в полной комплектации — 2 420 000 рублей.
Если рассматривать рынок домов на колесах в России в целом, Sputnik 300 Terra Plus выглядит как один из наиболее сбалансированных вариантов по соотношению цены, оснащения и надежности. Усиленная ходовая часть, автономные системы питания и водоснабжения, а также продуманная эргономика делают эту модель привлекательной для длительных путешествий по стране.
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