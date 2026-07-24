Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июля 2026, 16:17

Sputnik 400 Ember FB: зимний караван с французской кроватью и продуманной эргономикой

Sputnik 400 Ember FB: зимний караван с французской кроватью и продуманной эргономикой

Sputnik 400 Ember FB: 600 Вт солнца, душ и французская кровать в одном прицепе

Sputnik 400 Ember FB: зимний караван с французской кроватью и продуманной эргономикой

Новый караван Sputnik 400 Ember FB выделяется не только стильным интерьером в теплых каштановых тонах, но и возможностью комфортно путешествовать в любое время года. Модель рассчитана на 4 спальных места и оснащена зимним пакетом, что особенно актуально для российских условий.

Новый караван Sputnik 400 Ember FB выделяется не только стильным интерьером в теплых каштановых тонах, но и возможностью комфортно путешествовать в любое время года. Модель рассчитана на 4 спальных места и оснащена зимним пакетом, что особенно актуально для российских условий.

Sputnik 400 Ember FB — это не просто очередной дом на колесах, а попытка переосмыслить комфорт в путешествиях по России. В условиях, когда зимние поездки становятся все популярнее, производитель сделал акцент на теплоизоляции и эргономике, что заметно отличает модель от большинства аналогов на рынке.

Внутри каравана — уютная гостиная зона, где можно не только отдыхать, но и проводить время с семьей или друзьями. Планировка позволяет выбрать вариант с одной нижней кроватью и дополнительными шкафами, если второй ярус не требуется. Спальная зона оборудована французской кроватью, что избавляет от необходимости ежедневно собирать и разбирать спальное место — это экономит время и силы в дороге.

Фото: sputnik-caravan.ru

Кухонный блок продуман до мелочей: двухконфорочная варочная панель, вместительный холодильник на 90 литров, микроволновка и газовая розетка для гриля. Все это позволяет готовить полноценные блюда, не выходя из прицепа. Санузел оснащен кассетным туалетом, душем с отдельной раковиной и вместительным баком для воды на 75 литров, что особенно важно для автономных стоянок.

Особое внимание уделено климату: потолочный кондиционер ARANA, дизельный обогреватель на 5 кВт, улучшенная теплоизоляция и система вентиляции по периметру прицепа. Благодаря этим решениям внутри поддерживается стабильный микроклимат даже при низких температурах. Испытания с выносными датчиками показали, что холодных зон практически не остается, а прогрев происходит быстро.

В комплектацию входят не только спальные места и мебель, но и современные системы электроснабжения: солнечная панель 600 Вт, два гелевых аккумулятора по 100 Ач, инвертор, зарядные устройства и множество розеток (220В, USB, 12В). Это позволяет использовать бытовую технику и гаджеты без ограничений, а также заряжать аккумуляторы от автомобиля или внешней сети.

Безопасность и удобство эксплуатации обеспечивают антивандальный замок, усиленная ходовая часть, независимая подвеска с амортизаторами, пневмобаллоны и опорные домкраты AL-KO Off Road. Для хранения вещей предусмотрены багажные сетки, органайзеры и внешний багажный люк. Внешний вид дополняет механическая маркиза и откидной столик для уличных посиделок.

Стоимость Sputnik 400 Ember FB без кондиционера составляет 3 130 000 рублей, с кондиционером — 3 280 000 рублей. Для тех, кто не готов к покупке, доступна аренда через Sputnik Caravan Travel. Караван рассчитан на круглогодичное использование, что делает его интересным вариантом для путешествий по России и ближнему зарубежью.

На фоне растущего интереса к мобильным домам и автопутешествиям такие модели, как Sputnik 400 Ember FB, могут стать новым стандартом для российских автотуристов. Для сравнения, на рынке появляются и другие технологичные решения, например, электрокроссоверы с увеличенным запасом хода, о которых недавно рассказывалось в материале о новом электрокроссовере с запасом хода до 700 км.

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