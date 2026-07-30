Sputnik 400 Terra: независимая подвеска, 300 Вт солнечной панели и душевая кабина в доме за 2,56 млн

30 июля 2026, 13:32
Sputnik 400 Terra: ключевые особенности и комплектация нового прицепа-каравана
Sputnik 400 Terra: ключевые особенности и комплектация нового прицепа-каравана
Sputnik 400 Terra - современный прицеп-караван, сочетающий комфорт, автономность и проходимость. В условиях роста интереса к автопутешествиям по России, эта модель выделяется продуманной комплектацией и инженерными решениями, которые делают ее актуальной для длительных поездок вне зависимости от сезона.
В последние годы спрос на дома на колесах в России заметно вырос, и Sputnik 400 Terra стал одним из ведущих игроков в этом сегменте. Эта модель прицепа-каравана ориентирована на тех, кто ценит не только комфорт, но и возможность путешествовать по сложным маршрутам без ограничения времени года.
Спутник 400 Терра отличается значительными габаритами: длина 5,5 метра, ширина 2,55 метра и высота 2,03 метра снаружи. Внутри пространство организовано максимально рационально - 3,95×1,87×1,97 м, что позволяет соединить до четырех спальных мест. Мебель выполнена в скандинавском стиле, материалы подобраны с учетом комфорта и простоты ухода. В салоне предусмотрены два стола-трансформера, шкаф для одежды, мягкая мебель и дополнительная система хранения.
Кухонная зона оснащена всем необходимым для автономного проживания: двухконфорочная газовая плита, холодильник на 90 литров с морозильной камерой, мойка с горячей и холодной водой, а также газовая розетка для подключения гриля. Вентиляция и освещение продуманы до мелочей - пять светодиодных светильников, четыре поворотных светильника с USB и отдельная подсветка входа.
Санузел оборудован кассетным туалетом, душевой кабиной с поддоном, бойлером на 6 литров и баком для воды на 75 литров. Для удобства предусмотрены внешний душ, датчик уровня воды и система вентиляции. Электрооборудование включает в себя солнечную панель мощностью 300 Вт, инвертор на 2000 Вт, аккумулятор 100 Ач и систему автоматического переключения питания. Это позволяет использовать прицеп в условиях полной автономии.
Особое внимания уделено ходовой части: независимая подвеска с амортизаторами, усиленная рама, три усиленных колеса на штампованных дисках и тормозная система KNOTT. Для повышения проходимости установлены пневмобаллоны и опорные домкраты AL-KO Off Road. Внешнее оборудование включает механическую маркизу, уличный столик, антивандальный замок и ступеньку с электроприводом.
В комплект также входят москитные сетки на все окна и двери, багажные сетки, пластиковые обвесы и дополнительные аксессуары для хранения. Стоимость Sputnik 400 Terra в базовой версии начинается от 2 000 000 рублей, а в полной комплектации - 2 560 000 рублей. Для желающих протестировать возможности каравана, доступна аренда в Московской области.
Спутник 400 Терра может заинтересовать тех, кто ищет универсальное решение для путешествий по России - от поездок по южному побережью до зимних экспедиций. Важно отметить, что наличие дизельного отопителя, солнечных панелей и продуманной системы водоснабжения делает этот прицеп одним из наиболее автономных в своем классе. На современном рынке подобные модели востребованы среди автотуристов, предпочитающих длительные маршруты без привязки к инфраструктуре. В условиях российских дорог и климата, сочетание проходимости и комфорта становится ключевым преимуществом.
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