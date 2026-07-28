Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 05:26

Sputnik 400 Terra Plus: новые опции и максимальная комплектация для путешествий

Sputnik 400 Terra Plus: новые опции и максимальная комплектация для путешествий

Автономный караван Sputnik 400: 75 л воды, инвертор 2 кВт и скандинавский стиль — что внутри

Sputnik 400 Terra Plus: новые опции и максимальная комплектация для путешествий

Обновленный Sputnik 400 Terra Plus выходит на рынок с расширенным набором опций и улучшенной эргономикой. Модель ориентирована на тех, кто ценит комфорт, автономность и надежность в путешествиях. Важно знать, какие решения делают этот караван актуальным именно сейчас.

Обновленный Sputnik 400 Terra Plus выходит на рынок с расширенным набором опций и улучшенной эргономикой. Модель ориентирована на тех, кто ценит комфорт, автономность и надежность в путешествиях. Важно знать, какие решения делают этот караван актуальным именно сейчас.

Sputnik 400 Terra Plus – это не просто очередной прицеп-караван, а попытка создать универсальное решение для российских дорог и климата. В 2026 году спрос на автокемперы продолжит расти, и производители будут предлагать не только комфорт, но и полную автономность. Новая комплектация Sputnik 400 Terra Plus отвечает этим требованиям, включая расширенный набор опций и современный подход к организации пространства.

Внешние размеры прицепа составляют 5500×2550×2030 мм, внутренние — 3950×1870×1970 мм. Это позволяет разместить четыре полноценных спальных места, два трансформируемых стола, шкаф для одежды и кухонную зону с продуманной эргономикой. Мебель выполнена в скандинавском стиле, что создает ощущение уюта даже вдали от города. В отделке использованы качественные материалы, а продуманная вентиляция и отопление обеспечивают комфорт в любое время года.

Фото: sputnik-caravan.ru

Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Спутник 400 Terra Plus оснащен усиленной рамой, независимой подвеской с амортизаторами и пневмобаллонами, что позволяет уверенно чувствовать себя на сложных маршрутах. Колеса на литых дисках 205/70/R15C - еще один плюс на бездорожье. В комплектацию входят две гелевые АКБ по 100 Ач, зарядный блок, солнечная панель мощностью 450 Вт и инвертор на 2000 Вт. Это обеспечивает автономную работу всех систем, включая холодильник, микроволновую печь и кондиционер.

Водоснабжение организовано через бак на 75 литров, внешний душ, бойлер на 6 литров и система фильтрации воды. Санузел оборудован кассетным туалетом, душевым поддоном, шкафчиками и вентиляцией. Для хранения вещей предусмотрены антресоли, органайзеры и багажные сетки. Входная дверь защищена антивандальным замком, а для удобства предусмотрена электрическая ступенька и четыре опорных домкрата AL-KO Off Road.

Электрооборудование включает пять розеток 220В, три USB-разъема, три прикуривателя 12В, светодиодное освещение и систему автоматического переключения питания. Вентиляция реализована через два люка 40×40, внутренние воздуховоды и отдельную вентиляцию для шкафов. Для поддержания климата установлен дизельный обогреватель на 5 кВт с электронным дисплеем и кондиционером.

Стоимость Sputnik 400 Terra Plus в максимальной комплектации составляет 2 760 000 рублей. Для тех, кто предпочитает протестировать возможности каравана перед покупкой, доступна аренда в Московской области. 

На фоне растущего интереса к автопутешествиям в России подобные модели становятся все более востребованными. Как отмечают эксперты, сочетание автономности, проходимости и комфорта – ключевой тренд последних лет. Для сравнения, в сегменте мотоциклов для дальних поездок также наблюдается акцент на универсальность и удобство, о чем недавно говорилось в материале о новых возможностях X-CAPE 700 - подробности о подходе к комфорту и инженерным решениям .

Sputnik 400 Terra Plus может заинтересовать тех, кто ищет не просто средство передвижения, а полноценный мобильный дом для длительных маршрутов. Важно учитывать, что наличие солнечных панелей, мощной электрики и продуманной системы хранения делает этот караван одним из самых технологичных в своем классе. 

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