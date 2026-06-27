Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

27 июня 2026, 14:59

Спутник Yam-9 впервые самостоятельно нашел объект на Земле с помощью ИИ

Спутник Yam-9 впервые самостоятельно нашел объект на Земле с помощью ИИ

«Скайнет» всё ближе: как спутник впервые самостоятельно обнаружил искомый объект с помощью ИИ

Спутник Yam-9 впервые самостоятельно нашел объект на Земле с помощью ИИ

Впервые спутник дистанционного зондирования самостоятельно обнаружил нужный объект на Земле, используя искусственный интеллект. Это событие может изменить подход к обработке космических данных и повысить эффективность спутниковых миссий уже в ближайшие годы.

Впервые спутник дистанционного зондирования самостоятельно обнаружил нужный объект на Земле, используя искусственный интеллект. Это событие может изменить подход к обработке космических данных и повысить эффективность спутниковых миссий уже в ближайшие годы.

Использование искусственного интеллекта на орбите перестало быть фантастикой. В ходе спутникового дистанционного зондирования аппарат «Ям-9» впервые неожиданно обнаружил нужный объект на поверхности Земли, не прибегая к помощи аналитиков на планете. Это событие может стать поворотным моментом для всей отрасли: теперь спутники способны не только собирать, но и анализировать данные прямо на борту.

Раньше космические аппараты передавали огромные массивы информации на Землю, где специалисты вручную искали интересующие объекты, используя алгоритмы машинного обучения и накопленный опыт. Однако «Ям-9», разработанный компанией Loft Orbital, доказал, что спутник может самостоятельно выполнять сложные задачи по поиску и классификации объектов по запросу на естественном языке. В основе его программного обеспечения лежит модель визуально-языкового анализа Gemma 3 от Google DeepMind, специально адаптированная для работы в условиях ограниченных ресурсов вне дата-центров.

Gemma 3 сочетает возможности больших языковых моделей с анализом изображений, что позволяет спутнику интерпретировать контекст и оперативно реагировать на запросы. В ходе эксперимента исследователи поручили системе определить зоны пересечения природных и искусственных объектов, а также найти инфраструктуру вокруг железнодорожных узлов. «Ям-9» справился с этими задачами без участия человека, что подтвердило зрелость технологии.

Аппараты Loft Orbital представляют собой универсальные платформы для клиентов. Их бизнес-модель ближе к концепции «инфраструктура как услуга», чем к традиционному производству спутников. «Ям-9» был запущен осенью 2025 года в рамках пилотного проекта по тестированию ИИ на орбите. Для обработки данных используется графический процессор Nvidia Jetson Orin AGX — один из самых востребованных чипов для мобильных систем.

Компания уже построила и вывела на орбиту шесть новых спутников для EarthDaily, которые планируют анализировать и продавать собранные данные. В перспективе Loft Orbital намерена создать группировку из 50–100 подобных аппаратов, чтобы обеспечить оперативный охват любой точки планеты. На данный момент под управлением компании работают 12 спутников.

Как пишет TechCrunch, запуск «Ям-9» стал первым официально зафиксированным случаем применения визуально-языковой модели на орбите. Однако другие игроки рынка уже готовятся к реализации подобного опыта: Planet Labs устанавливает на свои спутники процессоры Jetson Orin и планирует внедрить собственную VLM-модель. Kepler Communications не раскрывает деталей из-за соглашений о неразглашении, но подтверждает наличие «нескольких нераскрытых вариантов использования» вычислительной среды на своих аппаратах.

В ближайшие годы такие технологии могут повысить эффективность защиты данных, обеспечить первичную сортировку информации прямо на орбите и снизить нагрузку на наземные центры обработки. Это путь к созданию масштабной ИИ-инфраструктуры в космосе, где ключевые задачи будут решаться с оптимальным управлением питанием и памятью.

Визуально-языковые модели (VLM) — это системы, которые одновременно анализируют изображения и текстовые запросы, что позволяет им выполнять задачи поиска и классификации. Их внедрение в космической отрасли может привести к появлению новых сервисов (вроде «Детхит»), более точному прогнозированию природных и техногенных процессов, а также к ускоренному принятию решений в чрезвычайных ситуациях. Судя по текущим тенденциям, Россия и другие страны, активно развивающие спутниковые технологии, могут получить значительные преимущества от таких решений.

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