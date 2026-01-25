Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

25 января 2026, 05:08

Сравнение Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63: цифровой взгляд на будущее

Сравнение Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63: цифровой взгляд на будущее

Вышло исследование: как изменятся немецкие спортседаны к 2027 году и что ждет поклонников — мало кто знает детали новых гибридных технологий

Сравнение Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63: цифровой взгляд на будущее

Виртуальный художник представил, как могут выглядеть Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63 в 2027 году. В статье - подробности о цифровых прототипах, особенностях новых гибридных систем и неожиданных дизайнерских решениях, которые могут изменить представление о премиальных спортседанах.

Виртуальный художник представил, как могут выглядеть Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63 в 2027 году. В статье - подробности о цифровых прототипах, особенностях новых гибридных систем и неожиданных дизайнерских решениях, которые могут изменить представление о премиальных спортседанах.

Премиальные немецкие седаны, давно символизирующие требовательность и скорость, а их соперничество - отдельная страница в истории автопрома. Audi, BMW и Mercedes-Benz не просто конкурируют, а объявляют настоящую технологическую гонку, где каждая новая модель — это вызов сопернику. К 2027 году, по мнению виртуальных дизайнеров, эта борьба выйдет на новый уровень.

В центре внимания - цифровые версии Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63. Эти автомобили не только демонстрируют свежий взгляд на дизайн, но и отражают современные тенденции: гибридные силовые установки, агрессивные линии кузова и акцент на индивидуальность. Виртуальный художник, известный под псевдонимом Кельсоник, соединил три модели в одном проекте, чтобы показать, как может выглядеть будущее европейских спортивных седанов.

История Audi RS6 началась в 2002 году, когда на рынок вышли сразу две версии – седан и универсал. Два десятилетия модель выпускалась в четвертом поколении, а последняя, ​​C8, появилась в 2019 году. В цифровом проекте RS6 возвращается в кузове седан, сохранив при этом узнаваемый стиль, но получив более острые черты и современные технологии. Виртуальный C9 RS6 выглядит так, будто готов бросить вызов не только BMW и Mercedes, но и всему сегменту.

BMW M5 – еще один легендарный игрок, впервые появившийся в 1984 году. За все время выпуска модель не раз меняла облик и техническую начинку, но всегда сохраняла эталон стиля. Виртуальная версия 2027 модельного года основана на актуальных моделях G90/G99, где впервые используется гибридная система мощностью 717 л.с. В проекте kelsonic M5 получает обновленный экстерьер, но избегает спорных решений новой дизайнерской философии Neue Klasse, которую наверняка оценят сторонники классических форм.

Mercedes-AMG E-Class тоже не остался в стороне. Первая «заряженная» версия появилась еще в начале 1990-х, а сегодня шестое поколение W214 предлагает гибридную модификацию E 53 Hybrid 4Matic+ с 604 л.с. Однако в цифровом проекте художник пошел дальше, представив гипотетическую E 63 с доработанными фарами и фонарями, а также более агрессивным обликом. Такой Мерседес выглядит не только современно, но и по-настоящему дерзко.

Сравнивая эти три модели, нельзя не отметить, как меняется подход к созданию спортседанов. Если раньше акцент делался на эргономику и механику, то теперь на первый план вышли гибридные технологии, интеллектуальные системы управления и индивидуальный стиль. Виртуальные прототипы отражают в себе: будущее премиальных седанов — это не только скорость, но и умные решения, которые делают каждый шаг особенным.

Вопрос, какой из этих автомобилей будет ближе российскому покупателю, остается открытым. Каждый из них предлагает свой взгляд на сочетание роскоши и динамики, а цифровые проекты лишь подогревают интерес к предстоящим премьерам. Остается только ждать, какие из этих идей воплотятся в серийные модели, и кто выйдет победителем в новом раунде немецкого противостояния.

Упомянутые модели: Audi RS6 (от 6 775 000 Р), BMW M5 (от 9 080 000 Р), Mercedes E (от 2 950 000 Р)
Упомянутые марки: Audi, BMW, Mercedes
