Вышло исследование: как изменятся немецкие спортседаны к 2027 году и что ждет поклонников — мало кто знает детали новых гибридных технологий

25 января 2026, 05:08
Сравнение Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63: цифровой взгляд на будущее
Сравнение Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63: цифровой взгляд на будущее
Виртуальный художник представил, как могут выглядеть Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63 в 2027 году. В статье - подробности о цифровых прототипах, особенностях новых гибридных систем и неожиданных дизайнерских решениях, которые могут изменить представление о премиальных спортседанах.
Премиальные немецкие седаны, давно символизирующие требовательность и скорость, а их соперничество - отдельная страница в истории автопрома. Audi, BMW и Mercedes-Benz не просто конкурируют, а объявляют настоящую технологическую гонку, где каждая новая модель — это вызов сопернику. К 2027 году, по мнению виртуальных дизайнеров, эта борьба выйдет на новый уровень.
В центре внимания - цифровые версии Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63. Эти автомобили не только демонстрируют свежий взгляд на дизайн, но и отражают современные тенденции: гибридные силовые установки, агрессивные линии кузова и акцент на индивидуальность. Виртуальный художник, известный под псевдонимом Кельсоник, соединил три модели в одном проекте, чтобы показать, как может выглядеть будущее европейских спортивных седанов.
История Audi RS6 началась в 2002 году, когда на рынок вышли сразу две версии – седан и универсал. Два десятилетия модель выпускалась в четвертом поколении, а последняя, C8, появилась в 2019 году. В цифровом проекте RS6 возвращается в кузове седан, сохранив при этом узнаваемый стиль, но получив более острые черты и современные технологии. Виртуальный C9 RS6 выглядит так, будто готов бросить вызов не только BMW и Mercedes, но и всему сегменту.
BMW M5 – еще один легендарный игрок, впервые появившийся в 1984 году. За все время выпуска модель не раз меняла облик и техническую начинку, но всегда сохраняла эталон стиля. Виртуальная версия 2027 модельного года основана на актуальных моделях G90/G99, где впервые используется гибридная система мощностью 717 л.с. В проекте kelsonic M5 получает обновленный экстерьер, но избегает спорных решений новой дизайнерской философии Neue Klasse, которую наверняка оценят сторонники классических форм.
Mercedes-AMG E-Class тоже не остался в стороне. Первая «заряженная» версия появилась еще в начале 1990-х, а сегодня шестое поколение W214 предлагает гибридную модификацию E 53 Hybrid 4Matic+ с 604 л.с. Однако в цифровом проекте художник пошел дальше, представив гипотетическую E 63 с доработанными фарами и фонарями, а также более агрессивным обликом. Такой Мерседес выглядит не только современно, но и по-настоящему дерзко.
Сравнивая эти три модели, нельзя не отметить, как меняется подход к созданию спортседанов. Если раньше акцент делался на эргономику и механику, то теперь на первый план вышли гибридные технологии, интеллектуальные системы управления и индивидуальный стиль. Виртуальные прототипы отражают в себе: будущее премиальных седанов — это не только скорость, но и умные решения, которые делают каждый шаг особенным.
Вопрос, какой из этих автомобилей будет ближе российскому покупателю, остается открытым. Каждый из них предлагает свой взгляд на сочетание роскоши и динамики, а цифровые проекты лишь подогревают интерес к предстоящим премьерам. Остается только ждать, какие из этих идей воплотятся в серийные модели, и кто выйдет победителем в новом раунде немецкого противостояния.
Похожие материалы Ауди, БМВ, Мерседес
-
23.01.2026, 17:53
Редкий BMW M5 1991 года не нашел покупателя на аукционе из-за низкой цены
На аукционе не нашлось желающих купить BMW M5 E34 1991 года даже за 15 тысяч долларов. Автомобиль в отличном состоянии, с замененным мотором и пробегом 106 тысяч миль. История этой машины удивляет. Что отпугнуло покупателей? Узнайте подробности.Читать далее
-
16.01.2026, 17:54
Mercedes-Benz готовит E-Class 2028 с новой EQ-технологией и отказывается от дизайна EQE
Mercedes-Benz меняет стратегию после неудач EQE и EQS. Компания готовит электрическую версию E-Class, которая обещает отказаться от спорного дизайна прошлых моделей. Новинка уже замечена на тестах, но многое держится в секрете. Интрига вокруг будущего Mercedes только нарастает.Читать далее
-
06.01.2026, 05:45
Как изменится BMW M5 после рестайлинга: новые детали экстерьера и техника
BMW готовит обновленный M5 с широкой решеткой радиатора и переработанными фарами. Задние фонари напоминают будущие модели Neue Klasse. Гибридная силовая установка сохранится, но возможны улучшения. Премьера ожидается в 2026 году, а продажи стартуют в 2027.Читать далее
-
02.01.2026, 19:33
Новый Audi RS 6 2027: седан возвращается, чтобы бросить вызов BMW M5 и AMG E 53
Audi готовит сенсационное возвращение RS 6 в кузове седан. Модель обещает встряхнуть сегмент быстрых бизнес-каров. Впечатляющие рендеры уже будоражат воображение поклонников. Соперники из BMW и Mercedes явно не останутся в стороне.Читать далее
-
02.01.2026, 06:49
Mercedes-Benz E-Class 2026 провалил краш-тест IIHS: неожиданные проблемы с безопасностью
Mercedes-Benz E-Class 2026 не смог получить высшую оценку в краш-тесте IIHS. Эксперты выявили серьезные недостатки в защите пассажиров сзади. Результаты испытаний удивили даже поклонников марки. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.12.2025, 17:42
Audi RS6 Avant в синем цвете с дисками Vossen: стильный финал для универсалов 2025
Audi RS6 Avant продолжает удивлять американских автолюбителей. Универсал получил эффектные диски Vossen. Яркий синий цвет кузова подчеркивает спортивный характер. Узнайте, почему такие машины становятся редкостью. В чем секрет популярности RS6 Avant в 2026 году?Читать далее
-
18.12.2025, 09:43
Сравнение BMW 5 серии, Mercedes E-класса и Skoda Superb в большом тесте ADAC
Три крупных дизельных универсала встретились в тесте ADAC. Эксперты оценили комфорт, оснащение и экономичность. Итоги оказались неожиданными. Какой автомобиль оказался самым выгодным выбором – читайте в нашем материале.Читать далее
-
03.12.2025, 14:49
G-Power превратил BMW M5 F90 в монстра мощностью 820 сил
G-Power создал уникальный апгрейд для BMW M5 F90. Мощность выросла до 820 л.с. и 1000 Нм. Это не просто тюнинг, а настоящая альтернатива новым M5. В статье расскажем о ценах, вариантах доработок и возможностях для владельцев.Читать далее
-
01.12.2025, 14:38
Audi RS 6 Sedan возвращается в 2027 году и бросает вызов BMW M5
Audi готовит долгожданное возвращение RS 6 Sedan. Модель появится вместе с универсалом RS 6 Avant. Впервые за много лет седан RS 6 составит конкуренцию BMW M5. В сети уже появились яркие рендеры новинки. Что скрывается под камуфляжем – интрига сохраняется.Читать далее
-
28.11.2025, 17:49
Audi RS6 Sedan 2027 возвращается в цифровой мир и готовится к битве с BMW M5
Audi переживает непростые времена, но готовит громкое возвращение. RS6 Sedan 2027 обещает стать настоящим прорывом. Модель уже обсуждают в сети, сравнивая с BMW M5. Чем удивит новинка и чего ждать от Audi — интрига сохраняется.Читать далее
Похожие материалы Ауди, БМВ, Мерседес
-
23.01.2026, 17:53
Редкий BMW M5 1991 года не нашел покупателя на аукционе из-за низкой цены
На аукционе не нашлось желающих купить BMW M5 E34 1991 года даже за 15 тысяч долларов. Автомобиль в отличном состоянии, с замененным мотором и пробегом 106 тысяч миль. История этой машины удивляет. Что отпугнуло покупателей? Узнайте подробности.Читать далее
-
16.01.2026, 17:54
Mercedes-Benz готовит E-Class 2028 с новой EQ-технологией и отказывается от дизайна EQE
Mercedes-Benz меняет стратегию после неудач EQE и EQS. Компания готовит электрическую версию E-Class, которая обещает отказаться от спорного дизайна прошлых моделей. Новинка уже замечена на тестах, но многое держится в секрете. Интрига вокруг будущего Mercedes только нарастает.Читать далее
-
06.01.2026, 05:45
Как изменится BMW M5 после рестайлинга: новые детали экстерьера и техника
BMW готовит обновленный M5 с широкой решеткой радиатора и переработанными фарами. Задние фонари напоминают будущие модели Neue Klasse. Гибридная силовая установка сохранится, но возможны улучшения. Премьера ожидается в 2026 году, а продажи стартуют в 2027.Читать далее
-
02.01.2026, 19:33
Новый Audi RS 6 2027: седан возвращается, чтобы бросить вызов BMW M5 и AMG E 53
Audi готовит сенсационное возвращение RS 6 в кузове седан. Модель обещает встряхнуть сегмент быстрых бизнес-каров. Впечатляющие рендеры уже будоражат воображение поклонников. Соперники из BMW и Mercedes явно не останутся в стороне.Читать далее
-
02.01.2026, 06:49
Mercedes-Benz E-Class 2026 провалил краш-тест IIHS: неожиданные проблемы с безопасностью
Mercedes-Benz E-Class 2026 не смог получить высшую оценку в краш-тесте IIHS. Эксперты выявили серьезные недостатки в защите пассажиров сзади. Результаты испытаний удивили даже поклонников марки. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
31.12.2025, 17:42
Audi RS6 Avant в синем цвете с дисками Vossen: стильный финал для универсалов 2025
Audi RS6 Avant продолжает удивлять американских автолюбителей. Универсал получил эффектные диски Vossen. Яркий синий цвет кузова подчеркивает спортивный характер. Узнайте, почему такие машины становятся редкостью. В чем секрет популярности RS6 Avant в 2026 году?Читать далее
-
18.12.2025, 09:43
Сравнение BMW 5 серии, Mercedes E-класса и Skoda Superb в большом тесте ADAC
Три крупных дизельных универсала встретились в тесте ADAC. Эксперты оценили комфорт, оснащение и экономичность. Итоги оказались неожиданными. Какой автомобиль оказался самым выгодным выбором – читайте в нашем материале.Читать далее
-
03.12.2025, 14:49
G-Power превратил BMW M5 F90 в монстра мощностью 820 сил
G-Power создал уникальный апгрейд для BMW M5 F90. Мощность выросла до 820 л.с. и 1000 Нм. Это не просто тюнинг, а настоящая альтернатива новым M5. В статье расскажем о ценах, вариантах доработок и возможностях для владельцев.Читать далее
-
01.12.2025, 14:38
Audi RS 6 Sedan возвращается в 2027 году и бросает вызов BMW M5
Audi готовит долгожданное возвращение RS 6 Sedan. Модель появится вместе с универсалом RS 6 Avant. Впервые за много лет седан RS 6 составит конкуренцию BMW M5. В сети уже появились яркие рендеры новинки. Что скрывается под камуфляжем – интрига сохраняется.Читать далее
-
28.11.2025, 17:49
Audi RS6 Sedan 2027 возвращается в цифровой мир и готовится к битве с BMW M5
Audi переживает непростые времена, но готовит громкое возвращение. RS6 Sedan 2027 обещает стать настоящим прорывом. Модель уже обсуждают в сети, сравнивая с BMW M5. Чем удивит новинка и чего ждать от Audi — интрига сохраняется.Читать далее