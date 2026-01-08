Belgee S50 против Lada Vesta — кто удивит больше? Сравниваем без стереотипов

8 января 2026, 18:47
Плюсы и минусы Belgee S50 и Lada Vesta: какой седан выбрать в 2026 году
Два седана, два подхода к комфорту и практичности. Belgee S50 и Lada Vesta борются за внимание семейных водителей. В чем их реальные отличия? Какие нюансы скрыты за ценниками и опциями? Ответы - в нашем материале.
Российский рынок седанов B-класса сегодня предлагает принципиальный выбор между проверенной временем Lada Vesta и новым игроком — белорусским Belgee S50. Оба автомобиля созданы для повседневной эксплуатации, но их философия и характер совершенно разные.
Belgee S50 сразу выделяется современным внешним видом с плавными линиями и светодиодной оптикой. Он крупнее, что напрямую влияет на простор в салоне и вместительный багажник. Однако его слабое место для российских реалий — невысокий клиренс. Lada Vesta, в свою очередь, выглядит более сдержанно и узнаваемо, но главное её преимущество — высокий дорожный просвет, который становится решающим фактором на плохих дорогах.
Внутри разница становится ещё заметнее. Салон Belgee S50 стремится к уровню иномарок: мягкие материалы, цифровые экраны, множество опций вроде подогрева форсунок стеклоомывателя и задних воздуховодов. Vesta же предлагает простой, а местами аскетичный интерьер с жёстким пластиком, где многие удобства доступны лишь в дорогих комплектациях. Но её эргономика знакома и понятна многим водителям.
Под капотом у Belgee только один двигатель — 1.5-литровый атмосферник, а у Vesta есть выбор из двух моторов и вариатора. По динамике они схожи, но Vesta в среднем чуть прожорливее. Зато её двигатели и узлы хорошо изучены всеми сервисами.
Belgee выигрывает по базовому оснащению, предлагая с средних версий множество электронных помощников. Vesta может похвастаться похожим набором, но уже в топовых комплектациях. При этом «Лада» традиционно сильнее в вопросах живучести подвески на разбитых дорогах, хотя и требует внимания к некоторым мелким узлам.
Финальный аргумент — цена и эксплуатация. Belgee S50 стартует с более высокой отметки, а его обслуживание и запчасти пока дороже и менее доступны. Vesta выигрывает в цене начальных версий, а её всеохватная сервисная сеть и доступность деталей остаются огромным преимуществом.
Таким образом, выбор сводится к приоритетам. Belgee S50 — это современный, технологичный и комфортный автомобиль, который придётся по душе тем, кто хочет больше за те же деньги. Lada Vesta — это проверенный, неприхотливый и адаптированный к местным условиям вариант, чьи главные козыри — высокая проходимость, доступный сервис и доступная стоимость владения. Оба седана по-своему отвечают на запросы российского покупателя.
